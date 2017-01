La intendencia fernandina inició una campaña de inspección de cuidacoches

Maldonado creó un cuerpo específico dirigido a fiscalizar a los cuidacoches. La noticia trascendió ayer, tras declaraciones del director de Tránsito de la Intendencia de Maldonado (IDM), Juan Pígola. Aunque admite que quizá sea “un poco tarde”, le dijo a la diaria que “no hay ninguna innovación”, sino que “dentro de toda la gestión que está realizando la Dirección de Tránsito estamos tratando de organizar todos los servicios que dependen de nosotros, y uno de ellos es el de los cuidacoches”.

La IDM tiene un sistema de cuidacoches autorizados y, según Pígola, la idea es “protegerlos”, ya que “no podemos negar que el cuidacoches cumple un servicio a la sociedad”. Los habilitados, sostuvo, “tienen que cumplir ciertos requisitos, entre ellos tener carné de salud y certificado de buena conducta”. Pero dijo que “también han aparecido algunos que no están habilitados, que vienen a hacer la temporada o se rebuscan para hacer un mango, y lo que está haciendo este cuerpo de inspectores es normatizar a esta gente que está fuera de norma”. Según el director, les piden sus chalecos, su documentación; si no los tienen, le informan a la Policía que “se está haciendo una actividad que no es acorde a una normativa”, y “la Justicia y la Policía actuarán acorde a lo que marca la ley”. Otro de los objetivos, explicó, es “dar garantías al usuario de los estacionamientos: que se sepa quién es, que alguien pueda venir a presentar sus felicitaciones o sus quejas, y que sepamos quién está mejor o quién está peor en cada esquina”.

Sobre el perfil del cuerpo inspectivo, Pígola dijo que son inspectores que “hace mucho tiempo que están y tienen un perfil que encuadra en el relacionamiento humano, que tienen una forma de atraer o convencer a los que están fuera de la normativa de que se incorporen a esta sin cortarle los brazos a nadie, sino darles la oportunidad de que asuman su responsabilidad”.

Según el director, la idea no es salir a controlar “coercitivamente”, sino que se apunta a la “concientización”, pero “si tú no cumples y sigues insistiendo en portarte mal, tomaremos las medidas que haya que tomar”. En este sentido, dijo que apuntar a la concientización da sus resultados, y la muestra es que “hasta ahora [por ayer], el departamento de Maldonado tiene cero siniestro fatal”.