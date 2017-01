MS levantará hoy la declaración de la emergencia sanitaria por leishmaniasis en Salto

El director general de Salud, Jorge Quian, y la directora de Epidemiología del Ministerio de Salud (MS), Laura Solá, darán hoy una conferencia de prensa en Salto para informar sobre la situación epidemiológica de ese departamento. Levantarán la situación de emergencia sanitaria por leishmaniasis, que se declaró en enero de 2016 para el departamento de Salto por un lapso de 180 días, y en agosto se extendió hasta febrero de 2017. No significa que el peligro haya pasado -continúa habiendo perros infectados y se mantiene el vector transmisor de la enfermedad-, pero las autoridades ministeriales entienden que “no es sostenible” hablar todo el tiempo de emergencia, y aseguran que se ha trabajado bien. En ese sentido, el principal logro es que no hay humanos infectados.

Entre enero de 2016 y enero de 2017 se hicieron análisis a 3.549 perros para detectar leishmaniasis; se encontró que 173 de ellos estaban infectados y de estos se sacrificaron 144, adelantó Quian ayer en diálogo con la prensa. Esos 173 perros estaban en varios barrios de la ciudad de Salto: Baltasar Brum, Cerro, La Humedad, Palomar, Don Bosco, Saladero, Bello Horizonte, Quiroga, Constitución, Burton, 25 de Mayo, Almagro y en el Centro. Además, se hallaron 43 perros infectados en Arenitas Blancas, una zona de casas-jardín ubicada a seis kilómetros de la capital de Salto, que fue donde la Universidad de la República (Udelar) halló, en febrero de 2015, el primer brote de transmisión autóctona de la enfermedad. Según supo la diaria, se hallaron además 29 perros infectados en Bella Unión.

Quian reconoció que “la enfermedad va en aumento en perros” y dijo que eso era previsible: “Sabíamos que se iba a extender, porque después que está la mosquita y está el parásito, se extiende”. Además, recordó que “el objetivo fundamental es que no haya perros infectados para que no haya seres humanos infectados”. Valoró que se haya sacrificado más de 80% de los perros, puesto que son el principal reservorio del flebótomo, y el flebótomo no se puede combatir (sí se debe limpiar el peridomicilio quitando la materia orgánica para no favorecer su reproducción). Insistió en que “es prioritario que no haya casos en humanos, y estamos seguros de eso porque han ido médicos de la zona a especializarse a Brasil en el tema”, que están en condiciones de detectar los síntomas. Sí hay personas afectadas en la ciudad argentina de Concordia.

Para detectar los flebótomos y los perros infectados trabajaron juntos el MS, la Udelar, la Intendencia de Salto, las Fuerzas Armadas y la Comisión Zoonosis. “Vamos a seguir trabajando exactamente igual”, dijo Quian, que explicó que se quita la declaración de emergencia porque no es sostenible estar en esa situación de forma permanente: si eso ocurre, “la gente deja de creer lo que es una emergencia”, explicó. Además, valoró que en la zona afectada “se está trabajando bien”. “Zoonosis y los veterinarios de Salto también. Que un país llegue a tener casi 84% de los perros positivos sacrificados es un logro muy importante, habla bien de la población y de los profesionales que hacen los controles”, destacó.

El flebótomo se encontró en Bella Unión y en Salto. Se pusieron trampas para detectar si estaba presente en Rivera y Paysandú -puesto que, según Quian, se extiende como “mancha de aceite”-, y estos dieron negativo. Esa vigilancia se mantendrá pese a no estar declarada la situación de emergencia, afirmó Quian.

Para evitar que los perros sean picados por el flebótomo, se recomienda que usen collares repelentes de deltametrina al 4%, que deben ser cambiados cada cuatro meses. Considerando el valor de los collares -cerca de 800 pesos-, el MS llevará hoy a Salto 5.000 collares para entregar a personas que no puedan comprarlos.

Los perros pueden tener síntomas, o no. Quian expresó que en agosto, cuando se extendió la declaración de emergencia, el MS emitió una serie de recomendaciones para quienes no querían sacrificar a su perro. Si el perro era positivo pero no tenía síntomas, el dueño debía cumplir con siete medidas: la castración inmediata, el control mensual con un veterinario, el uso de collar con deltametrina, colocarle un chip al perro, la tenencia responsable (que no esté fuera del domicilio) y realizar la limpieza peridomiciliaria; si el dueño no cumplía con estas medidas, se habilitaba a recurrir a la Justicia penal. En el caso de los perros sintomáticos, se estipuló el pasaje directo a la Justicia penal para los casos en que el dueño no quisiera sacrificar al animal, recordó Quian. Comentó que en Salto se presentó el caso de una maestra que tiene cuatro perros positivos y con síntomas y que se niega a sacrificarlos; el caso está en la Justicia, pero falta la resolución del fiscal.

Quian resaltó la responsabilidad que significa tener un animal. Recordó, además, que evitar los perros y los mosquitos -en alusión al vector transmisor del dengue- es un problema de todos, porque “el MS no puede solucionar todos esos problemas, que son problemas comunitarios”, y volvió a insistir en lo que atañe a cada uno al limpiar el domicilio y el peridomicilio para evitar la proliferación de vectores.

Los perros infectados, por sí solos, no representan una amenaza (por ejemplo, los que llegan del exterior o de zonas con focos infecciosos), pero lo son cuando está presente el flebótomo.