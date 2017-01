MTSS detectó irregularidades con trabajadores extranjeros en boliches del este

“Se habla de que la temporada es buena, pero hay que mirar todas las situaciones y ver para quién es buena”. La frase pertenece a Óscar Andino, secretario departamental del Sindicato Único Gastronómico y Hotelero del Uruguay (SUGHU) de Maldonado, quien considera que las situaciones irregulares, sobre todo con trabajadores extranjeros, en los boliches y hoteles de los principales balnearios del este del país se vienen “incrementando año a año”. “Los empresarios juegan con reglas poco claras. Un ejemplo son los resultados de las últimas inspecciones del Ministerio de Trabajo [y Seguridad Social, MTSS]. Formalizar la situación de los extranjeros sería un trámite sencillo, deberían resolverlo, porque también es competencia desleal para las empresas que tienen todo en regla”, se quejó Andino.

El dirigente del SUGHU se refería a datos de inspecciones que se conocieron el viernes y que fueron divulgados por el Poder Ejecutivo. Ese día, el inspector general del Trabajo y de la Seguridad Social, Gerardo Rey, detalló que cuatro de cada cinco trabajadores extranjeros que fueron inspeccionados por el MTSS en los boliches de Punta del Este no contaban con registro. Según el sitio de Presidencia de la República, Rey planteó que en esta temporada ya se llevaron a cabo 170 actuaciones en Piriápolis y Punta del Este; en 84 de esas inspecciones no se exhibió la documentación de la seguridad social ni la de migración.

“La infracción más común se refiere a la no exhibición de la planilla de trabajo en el momento de la visita [...] el indicador más llamativo se encuentra en los boliches nocturnos de Punta del Este, donde de 49 extranjeros trabajando, 11 tenían papeles al día y 38 no contaban con documentación de la seguridad social y migración al momento de la visita”, dijo Rey, según consignó Presidencia. Además, según el jerarca del MTTS, en los boliches nocturnos de Punta del Este, 20 trabajadores uruguayos estaban sin registrar; en total, había 72 uruguayos no registrados sobre un total de 1.629, una cifra que, según Rey, “no es alta”. “Seguramente algunos no tenían la planilla en el momento de la inspección, pero pueden presentarla, aunque son pasibles de sanción, ya que es obligación que esté disponible en el lugar de trabajo”, añadió.

Por su parte, Andino manifestó que en los próximos días intentarán contactarse con las autoridades de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social. Una de las dudas del SUGHU es si entre los casos registrados se encuentra una denuncia puntual que hicieron la semana pasada, que involucra a cinco trabajadores venezolanos que estaban trabajando “en régimen casi esclavo, con jornadas de trabajo de 20 horas”, en un hotel de Punta del Este. El dirigente de Maldonado también se quejó de la situación salarial: “En pocos días, las cámaras empresariales del sector turismo van a salir a decir que hay gente pero que gasta poco. Siempre van a encontrar la vuelta para seguir llorando y manteniendo sumergidos los salarios del sector”, afirmó.