Regional Este de Femi cuestiona convenio ASSE-Comett

La Regional Este de la Federación Médica del Interior (Femi), integrada por las agremiaciones de Rocha, Treinta y Tres, Cerro Largo y Maldonado, se reunió el viernes en Punta del Este y emitió una declaración sobre el convenio firmado en noviembre entre la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la Cooperativa Asistencial Médica de Treinta y Tres (Comett). La Agremiación Médica de Treinta y Tres viene denunciando este convenio a causa de los incumplimientos de la mutualista con usuarios y trabajadores, y respalda al ex director del hospital olimareño Mario Motta y a Gonzalo Mariño, director adjunto del hospital, quienes renunciaron a sus cargos por entender que el convenio perjudica a ASSE. La Regional Este de la Femi, además de apoyar “lo actuado y denunciado” por la agremiación de Treinta y Tres, expresó que el convenio “fue gestado y creado en Montevideo a nivel central, sin tener en cuenta la opinión de las autoridades locales ni a los gremios de la salud local, quienes conocen las verdaderas necesidades y realidades de los usuarios y funcionarios de la salud en dicho departamento”.

A comienzos de enero, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) también cuestionó el convenio y expresó que, pese a que se había dicho a la prensa que había sido aprobado por la Junta Nacional de la Salud (Junasa), según Gustavo Grecco, representante alterno de los trabajadores médicos, en ese ámbito se pidió varias veces el convenio, pero no fue presentado. Consultado por la diaria, Mario Mujica, de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) y representante de los trabajadores en la Junasa -alterno con el referente del SMU-, reafirmó que el convenio no se discutió en la Junasa. “Nosotros lo reclamamos para conocer su contenido; no se nos negó, pero tampoco nos lo hicieron llegar”, dijo, y mencionó que los detalles se proporcionaron verbalmente. “Sabemos que ese convenio fue informado negativamente por la Dirección Departamental de la Salud [de Treinta y Tres], pero igualmente la Junasa -por medio de su presidente- y el ministro habían firmado el acuerdo y lo habían pasado al Tribunal de Cuentas para su aprobación; no pasó por la Junasa esa aprobación”, declaró Mujica.

El ministro de Salud, Jorge Basso, respondió a la diaria que la Junasa “recibe los distintos convenios y analiza si las firmas corresponden, si los representantes que firman el convenio son los que tienen que ser, la administración correspondiente; después analiza la evolución de esos convenios”, y atribuyó a esa etapa el rol más importante que tiene la Junasa.

La Agremiación Médica de Treinta y Tres ha difundido incumplimientos de Comett por falta de personal de especialidades básicas, y los funcionarios han difundido públicamente que no cuentan con material para proporcionar una correcta atención. Entre los incumplimientos está también el atraso salarial. Hasta el viernes, los trabajadores no médicos no habían cobrado diciembre, y no tenían noticias de cuándo recibirían el pago.