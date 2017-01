Sector de Lacalle Pou apuesta a negociar con otros partidos de la oposición apoyo a proyectos de ley en Diputados

Con conciencia de que a partir de este año habrá otras posibilidades de incidir en la Cámara de Diputados, el sector de Luis Lacalle Pou, Todos hacia Adelante, llevó a cabo su reunión anual en La Paloma el sábado y analizó de qué forma puede impulsar su propia agenda política desde el Parlamento.

El bloque del ex presidenciable planea promover que el Partido Nacional (PN) apoye algunos proyectos de otros partidos de la oposición y que también el resto de la oposición levante su mano para votar algunas iniciativas de los blancos. “Nuestra estrategia pasa por hablar con todos los legisladores de la oposición. Hay que ver cuáles son las iniciativas centrales que puedan tener el Partido Colorado, el Partido Independiente, los disidentes de izquierda y los demás, y estudiar transformarlas en proyectos. Después, que se haga cargo el Senado de rebotar o no lo consensuado en Diputados”, explicó el diputado rochense Alejo Umpiérrez, quien se hizo cargo de la organización del evento, ya que el senador José Carlos Cardoso debió ser internado por problemas de salud. Se trata, agregó, de una “agenda común sobre temas puntuales y centrales para cada uno de los partidos, y de transformar lo que antes era una minoría en una buena mayoría”.

Esa estrategia, sostuvo, deberá aplicarse únicamente a iniciativas “muy importantes, que sean mojones políticos de cada uno de los sectores y partidos, de corte popular y central, sobre cuestiones centrales de Uruguay, y a las que sea difícil decirles que no en la Cámara de Senadores”. Umpiérrez dijo que esa estrategia podrá ser utilizada en la votación de la próxima Rendición de Cuentas, que tendrá un valor fundamental en la agenda del gobierno, debido a que el gobierno sólo dispuso de recursos para los primeros dos años en el Presupuesto quinquenal votado en 2015.

En la misma línea, el senador Álvaro Delgado, una de las personas de mayor confianza de Lacalle Pou, sostuvo que la estrategia del sector consiste en apoyar “algunos proyectos que son buenos para el país, independientemente de quién los proponga”. Este camino implica la necesidad de una mayor articulación entre los partidos que no integran el gobierno, para así lograr una mayor incidencia. “Tenemos que llegar a una mejor coordinación con la oposición. No se trata de hacer proyectos en conjunto, sino de ser generosos y ver si otro partido tiene una buena iniciativa. Y pedir lo mismo del resto de la oposición para con nosotros”, dijo.

Durante el encuentro, Lacalle Pou abordó varios temas. Tal como hizo el año pasado, adelantó que le entregará una serie de propuestas al presidente Tabaré Vázquez. Dijo que el PN está muy bien posicionado en las encuestas, pero pidió trabajar para las “soluciones de 2017” y no insertarse en una “carrera electoral”. Además, se refirió a la asunción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de quien dijo que, a priori, no le gustaba y que su discurso buscó fomentar un “nacionalismo excluyente”. No obstante, sostuvo que Uruguay debe “seguir apostando a mantener un buen relacionamiento con Estados Unidos, como lo ha venido haciendo”, y no debe “darle la espalda al país más importante del mundo”. Por último, cuestionó la política internacional del gobierno y dijo que si bien el país debe abrirse al mundo, no ha visto que se haya avanzando en acuerdos internacionales.