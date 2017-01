UPM baja perfil a las negociaciones con el gobierno uruguayo por la instalación de la segunda planta

Ayer la empresa finlandesa UPM consideró necesario aclarar que no ha resuelto todavía invertir en una segunda planta de celulosa en Uruguay. En un comunicado público en idioma inglés, en el que se refiere a “especulaciones de mercado acerca de una supuesta inversión en una planta de celulosa en Uruguay”, la empresa afirma que “no está involucrada en negociaciones con el gobierno uruguayo sobre una inversión en una planta de celulosa”. En cambio, UPM sostiene que está considerando “proyecciones y prerrequisitos para su desarrollo de largo plazo” en el país. “Actualmente, UPM está involucrada en discusiones con el gobierno uruguayo sobre el desarrollo de infraestructura”, agrega.

La compañía señala que las conversaciones con el gobierno uruguayo se han desarrollado con “espíritu positivo”, pero puntualiza que el comienzo de cualquier proyecto de inversión requerirá que se satisfagan “varios requerimientos”, entre ellos, el desarrollo de infraestructura. “Sin embargo, actualmente las discusiones no han concluido y varios asuntos no se han resuelto todavía”, acota. Y aunque al comienzo del comunicado sostiene que no está en negociaciones con el gobierno uruguayo, el comunicado concluye señalando que la empresa “no hará comentarios sobre ningún detalle de las negociaciones”.

Más tarde la empresa emitió otro comunicado, en el que aclaró su primer mensaje. “Hubo necesidad de aclarar a la comunidad financiera que las negociaciones por el acuerdo de inversión son una fase en el proceso”, señaló la empresa, y agregó que “nada ha cambiado en nuestro enfoque hacia el gobierno de Uruguay y sobre el actual proceso de negociación en infraestructura logística, entre otros prerrequisitos”.

El 18 de enero, el diario El País informó sobre la visita de una delegación de la empresa UPM a Uruguay. En los encuentros que mantuvo con el gobierno uruguayo, según el diario, la empresa expresó su preocupación por el estado de la infraestructura ferroviaria que permitiría que la producción de una eventual segunda planta se trasladara desde Durazno hasta Montevideo.

La salida de UPM coincide con el hecho de que algunos asuntos que se están negociando tomaron estado público esta semana. El presidente Tabaré Vázquez convocó a los intendentes de los departamentos de Montevideo, Canelones, Florida y Durazno a reunirse con él por la posible inversión. Los encuentros se hicieron públicos por anuncios de los propios intendentes en las redes sociales, y además, se oficializó la propuesta de las intendencias de Montevideo y Canelones de realizar un trazado férreo alternativo al actual tendido de las vías para el tránsito del tren por Canelones y el ingreso al puerto de Montevideo.

Ayer Vázquez se reunió en la residencia presidencial de Suárez y Reyes con los intendentes de Florida y de Durazno, los nacionalistas Carlos Enciso y Carmelo Vidalín, para intercambiar visiones sobre la posibilidad de que se instale la segunda planta de UPM y evaluar el estado de la infraestructura ferroviaria en esos departamentos. Los intendentes le proporcionaron información sobre proyectos en curso en el departamento, por ejemplo en materia de acopio de granos y lechería, que podrían utilizar la infraestructura ferroviaria a reconstruir.

“Le manifestamos al presidente la voluntad de estar a su lado para demostrarle a estos empresarios que este no es un proyecto de un sector político, sino de todos los uruguayos”, contó Vidalín a la prensa. El intendente de Durazno dijo luego a la diaria que “fue una reunión muy amable y productiva”. “Vimos a un presidente entusiasmado con el emprendimiento de UPM, escuchando sobre las realidades de nuestros departamentos, sobre la caminería y las vías férreas”, declaró. Señaló que desde Durazno a Montevideo “ha habido una inversión por parte del gobierno” en vías férreas, aunque “indudablemente va a haber que realizar inversión para mejorar lo que tenemos”. Vidalín dijo que el presidente no hizo comentarios sobre el comunicado de UPM e insistió en que se veía “muy entusiasmado” con la posibilidad de la inversión.

El intendente de Durazno expresó la voluntad del gobierno de su departamento en “acompañar en todos sus términos el emprendimiento”, si bien acotó que “personalmente, siempre” tuvo claro que “estamos ante una posibilidad”. “Nosotros, como país, debemos demostrar interés y también poner lo mejor de nosotros para que este emprendimiento se instale en Uruguay”, afirmó.

El intendente de Durazno dijo que tiene “la ilusión” de que el viaje de Vázquez a Finlandia sea “oportuno para despejar dudas” respecto de si UPM invertirá nuevamente en el país. Vázquez comenzará el 7 de febrero una gira en la que visitará Alemania, Finlandia y Rusia, acompañado de autoridades de gobierno y de una nutrida comitiva empresarial. En Helsinki, Vázquez se reunirá con el presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, y con autoridades de la empresa UPM, al tiempo que intentará concretar las inversiones en infraestructura necesarias para la instalación de la segunda pastera finlandesa.