AFFUR paró por 24 horas con ocupación de sus oficinas centrales

Ayer la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (AFFUR) hizo un paro de 24 horas con ocupación de sus oficinas centrales. El gremio se declaró en conflicto el sábado 19 de setiembre por los concursos de ascensos del escalafón F, que “corresponde a los compañeros que realizan la tarea de higiene en facultades y dependencias de la Udelar [Universidad de la República] y ven detenido desde hace diez años el correcto acceso a la carrera funcional”, señala un comunicado de AFFUR publicado ayer, que agrega que “los funcionarios ingresan y luego no tienen la posibilidad de ascender, ya que las autoridades no llaman a concursos, o lo hacen pero establecen bases que no dan verdaderas posibilidades de concursar a sus trabajadores”.

El gremio afirma que está dispuesto a destinar recursos del incremento salarial acordado con las autoridades para 2018, “para asegurar que la mayor cantidad de funcionarios posible pueda concursar y ascender, ya que son el escalafón más sumergido salarialmente y la gran mayoría ya realiza la tarea correspondiente a grado 6 y 7, siendo grado 5 desde hace muchos años”.

Por último, AFFUR señala que antes también se produjo la postergación del concurso de ascenso, cuando se vieron perjudicados los trabajadores de los escalafones C (administrativos) y E (serenos y vigilantes), pero luego se pudo lograr lo que hoy reclaman para el F. “Lo que solicitamos a las autoridades no es otra cosa que equidad, coherencia y voluntad política para ejercerlas”, finaliza el comunicado.