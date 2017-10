Amado lanzó su precandidatura a la presidencia en un acto con bastante presencia de figuras del FA

Saludó a una niña pequeña pellizcando cariñosamente su mejilla. Se preocupó por darle la bienvenida a cada persona que entraba y dedicarle unos segundos; o minutos, cuando se trataba de gente de gran talla política. Mostró una gran sonrisa cada vez que se sacaba una foto junto a un militante o un colega. Ayer, en el restaurante Lindolfo, en Ciudad Vieja, el diputado Fernando Amado lanzó oficialmente su precandidatura a la presidencia de la República por el Partido Colorado (PC), bajo su sector, Batllistas Orejanos.

“Es una presentación novedosa. Amado siempre ha procurado distinguirse. Hoy también se distingue y estamos con mucho gusto acá, acompañándolo”, dijo en rueda de prensa el ex presidente Julio María Sanguinetti, uno de los últimos en llegar al evento. Entre lo novedoso estaban dos coquetos y coloridos food trucks, en los que se repartían papas fritas, licuados naturales, multifruta y la mar en coche. “A veces él ha discrepado conmigo, pero yo soy un soldado de la unidad, que no quiere decir de la unanimidad. La diferencia de criterio es saludable en la vida de los partidos. Es un muchacho joven, con empuje, que de algún modo anima el debate público”, agregó.

“El pelado vino y se fue, porque tenía una actividad”, le comentó Amado a Juan Andrés Roballo, prosecretario de Presidencia. “El pelado” era el intendente Daniel Martínez. No fueron las únicas figuras del Frente Amplio (FA) que se hicieron presentes. El diputado del Movimiento de Participación Popular Alejandro Pacha Sánchez también estuvo en Lindolfo. Amado le dijo a la diaria que la presencia de dirigentes del partido de gobierno “es natural”, ya que él viene construyendo desde hace mucho tiempo una “actitud distinta” a la que los colorados solían tener respecto del FA. “El PC durante muchos años ha tenido una actitud muy confrontativa con el FA, casi de no tender ningún puente. Mi actitud no ha sido la misma. La acumulación de gestos y de actitud política es lo que termina consolidando una confianza política y humana en la persona, que hace que se puedan generar este tipo de acercamientos”, señaló. Consultado sobre si él iría a la presentación de la precandidatura de un político de otro partido, dijo que sí, excepto a la de Edgardo Novick, del Partido de la Gente, porque no cree en el “populismo empresarial” y le parece “negativo para la democracia”.

“Lo que me llevó a venir acá es la amistad personal que tengo con Amado desde hace muchos años. Y él me pidió que, como independiente, diera una opinión sobre su figura y sobre el rol que puede cumplir en la política”, señaló a la diaria el ex diputado Gonzalo Mujica, que abandonó el FA a fines de 2016. Agregó que está promoviendo “acuerdos programáticos” previos al período electoral entre todos los partidos, y que con Amado han hablado “varias veces” de eso.

“Los batllistas creemos en el rol primordial del Estado: equilibra desigualdades naturales del capitalismo y es motor de la economía. No podemos permitir que la falta de eficiencia, desidia o corrupción nos haga perder el rol clave del Estado”, rezaba parte del folleto que promocionaba la precandidatura. la diaria le consultó a Amado cómo planea equilibrar las desigualdades naturales del capitalismo. El dirigente contestó que para el viejo batllismo “no es un pecado” que el Estado se reserve la posibilidad de intervenir “aspectos económicos”, pero que eso no quiere decir “pensar en un modelo marxista”. “Yo no dejo de reconocer las buenas intenciones del gobierno, pero hay una mala praxis. Falta mucho y mejor Estado para atender, por ejemplo, la vulnerabilidad, la exclusión y la marginalidad social”, señaló Amado, y agregó que él recorre Montevideo, que es el departamento en donde “el contraste es más potente”, y “hay lugares donde el Estado sigue teniendo una presencia casi que minúscula”.

En la rueda de prensa, Sanguinetti comentó que le parece “bien” que Amado reivindique el batllismo, ya que es “una corriente permanente, identificada con el país”. “Los instrumentos cambian, pero los ideales son siempre los mismos. Lo que importa son las causas. El PC representa causas muy fuertes: la república laica, la escuela, el liceo, la educación popular”, agregó el ex presidente, y por último señaló que no apoya a ninguno de los candidatos de la interna colorada, sino “a todos”. “[José] Mujica dice que yo tengo que ponerme al frente, pero me pongo al fondo de todos, para empujarlos”, afirmó.

Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, estaba conversando con el diputado blanco Pablo Abdala sobre el conflicto del fútbol. Luego de terminado el breve intercambio, el dirigente sindical dijo: “Amado me invitó a participar en su lanzamiento de candidatura. Soy de los que creen que la democracia tiene que respetar las diversidades y las distintas formas de ver el mundo y la política. Dentro de nuestro movimiento obrero hay miembros de todos los partidos políticos de Uruguay”. Mientras tanto, la cola para los licuados seguía tan larga como al inicio.