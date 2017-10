Comienzan hoy las elecciones de la FEUU: agrupaciones opositoras disputan la mayoría a la lista de los centros

Desde hoy y hasta el viernes 27 de octubre serán las elecciones de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), que determinarán la nueva integración de su Mesa Ejecutiva. La elección se plantea entre dos bloques en disputa por la mayoría, ya que las listas 1, del Frente de Participación Estudiantil Susana Pintos (FPE Susana Pintos), la 20, de la Corriente Estudiantes del Pueblo, la 21, de la Agrupación 21 de Junio, y la 1958, de la Brigada 1958, se unieron bajo el lema “La FEUU en lucha en todo el país”, para desplazar de la mayoría a la Lista de los Centros, la lista 6, que se presenta con el lema “Por una Universidad para todos y todas” y que actualmente tiene cuatro de los siete cargos en la Mesa Ejecutiva. El FPE Susana Pintos y la Brigada 1958 tienen los tres cargos restantes, dos y uno, respectivamente. En estas elecciones también se presenta la lista 17, Agrupación de Estudiantes Primero de Mayo.

Esta semana habrá elecciones en las facultades de Ingeniería, Ciencias, Odontología, Humanidades, Derecho, Enfermería, y en la Regional Norte, en Salto. Además de la elección para la Mesa Ejecutiva de la FEUU, varios centros de estudiantes organizan sus elecciones internas, en las que definen los representantes del centro para el Consejo Federal y la Convención de la federación.

En la disputa por la mayoría de la FEUU se contraponen dos lógicas distintas: por un lado, la que prioriza el trabajo en los centros de estudiantes, y por otro, la que se organiza en función de corrientes de opinión o tendencias. Romina Picco, integrante del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales y tercera candidata a la Mesa Ejecutiva por la lista de los centros, explicó que desde la lista que integra “intentamos darles la importancia que se merecen a los centros de estudiantes, como lugares de participación y representación, donde decidimos las cosas que pasan cotidianamente y que son abiertos, en oposición a otras agrupaciones que no tienen espacios abiertos y no sabemos cómo eligen sus representantes”. En esta lógica, desde la lista reivindican que el Centro de Estudiantes de Arquitectura (CEDA) volvió a participar en la militancia de la FEUU.

Diego Pereira (del FPE Susana Pintos), que encabeza la lista 1, consideró que la lista 6, al presentarse “como parte de los centros, deja ocultos los debates políticos, las tendencias, que de hecho existen y no se puede negar su existencia. Nosotros hemos elegido hacerlo públicamente, organizarnos como agrupación”. Pereira explicó que las cuatro listas que se agruparon en el lema no tienen un acuerdo programático sino un acuerdo electoral puntual, con el objetivo de “desplazar de la mayoría de la Mesa Ejecutiva al sector que hoy la tiene, porque entendemos que la mayoría ha sido traba para el desarrollo del movimiento estudiantil”. Pereira consideró que algunos sectores de la lista de los centros “tienen elementos oportunistas y obsecuentes en torno al apoyo al gobierno nacional”, y reivindicó que su programa “pone sobre la mesa la independencia del movimiento estudiantil universitario”. Picco, de la lista 6, respondió que los centros de estudiantes son diversos: “participa gente del partido de gobierno, pero también personas de otros partidos e independientes, y nosotros decimos que construimos universidad con el oficialismo y con el resto, y no respondemos a ningún partido”.

Picco añadió que la lista de los centros se plantea como ejes trabajar por la autonomía y cogobierno real, en la accesibilidad a la educación, lo que implica promover la presencia de intérpretes en lengua de señas para estudiantes sordos o contar con textos en braille para estudiantes ciegos, y en fortalecer la extensión universitaria como forma de “abrir puertas y trabajar con el medio”.

Desde el FPE Susana Pintos se posicionan como defensores de la calidad académica, con una concepción de universidad “que pueda aportar al desarrollo nacional”, en oposición a “experiencias de cortar contenidos, como en Economía”, como forma de promover el acceso a la Universidad de la República. En referencia a la reforma de los planes de estudios en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Pereira opinó que “se quitaron años enteros y egresan profesionales más maleables a las necesidades del mercado”. Pereira destacó el papel del FPE Susana Pintos en la conformación del movimiento Todos por el Clínicas, “que logró frenar la participación público-privada para el Clínicas”.

Michel Martínez, segundo en la lista de la Brigada 1958, explicó que desde su lista buscan “generar instancias para acercarnos cada vez más a los estudiantes”, y aseguran que “es necesario que la FEUU esté movilizada, que sea solidaria con las causas de la sociedad uruguaya y latinoamericana”. A nivel del cogobierno, desde la Brigada 1958 aseguran que el orden docente es mayoría en los ámbitos de cogobierno y apuntan a que la distribución sea “equitativa”, y plantean que se debería crear el orden de funcionarios no docentes con voz y voto en los organismos de gobierno universitario.