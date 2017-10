Cooperativas se reunieron en un encuentro binacional en Gualeguaychú y Fray Bentos

“Encuentro en zonas de frontera: cooperativas y economía social construyendo integración” fue el nombre del Segundo Encuentro Binacional de Mesas Intercooperativas, que tuvo lugar el viernes en Gualeguaychú y el sábado en Fray Bentos. Participaron más de 200 representantes de cooperativas de provincias del litoral argentino y del interior de Uruguay. Asistieron también las autoridades del Instituto Nacional del Cooperativismo de Uruguay (Inacoop) y del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social de Argentina.

Roberto Curci, de la Cooperativa de Trabajadores del Emprendimiento Popular Alimentario (CTEPA) de Canelones, dijo a la diaria que el encuentro permitió amplios intercambios de experiencias entre las cooperativas de las dos márgenes del río Uruguay.

En la reunión, que se llevó a cabo en el teatro Miguel Young, en Fray Bentos, el presidente del Inacoop, Gustavo Bernini, destacó que estos encuentros contribuyen a reconstruir el entramado social que vincula a las dos ciudades [Gualeguaychú y Fray Bentos], debilitado tras el conflicto por la instalación de la pastera UPM.

Tras la jornada, las mesas cooperativas departamentales de Canelones, Tacuarembó, Paysandú, Río Negro, Maldonado y Salto, cooperativas de Florida y cooperativas de crédito y de artistas firmaron una declaración en la que le reclaman al Poder Ejecutivo que se esfuerce por "cumplir con la Ley del Fondes, a los efectos de que esta herramienta cuente con los recursos financieros que permitan a las organizaciones del Estado (Inacoop-Fondo de Desarrollo) y de la sociedad civil (Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas, PIT CNT) cumplir con lo planificado”. El Poder Ejecutivo le debe al Fondes-Inacoop 30 millones de dólares por concepto de utilidades del Banco República de 2013.

La declaración agrega que no sólo es “imprescindible contar con los fondos prometidos de 2013”, sino también “hacer los esfuerzos para que en los años restantes y venideros se cuente con esos recursos”. “La herramienta no debe convertirse en una entelequia; si el Inacoop-Fondes no cuenta con el presupuesto, corre ese riesgo. Es por ello que queremos que se cumpla la ley”, concluye la declaración.