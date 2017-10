Descartan plebiscito contra el fracking: “Sería como hacer un plebiscito contra la privatización del agua, o sea, inútil”

Luego de que el gobierno uruguayo confirmó que se hallaron hidrocarburos en el departamento de Paysandú, las acciones de la empresa petrolera australiana Petrel, una de las integrantes del consorcio encargado de las prospecciones, subieron 125%. Una fuente del Poder Ejecutivo aseguró: “Estos operadores de bolsa sabrán mucho de mercados y de petróleo, pero claramente de Uruguay no saben nada. La probabilidad de que acá en realidad no haya petróleo debe ser altísima”. El anuncio del gobierno generó preocupación en los grupos ecologistas, ya que se sospecha que durante el proceso de explotación de los hidrocarburos podría recurrirse al fracking, una práctica muy cuestionada por su impacto ambiental. Las declaraciones de funcionarios del gobierno, según las cuales habilitar este método de extracción no está en los planes, no fueron suficientes para tranquilizar a los ambientalistas. De todas maneras, la idea de impulsar un plebiscito contra este sistema no cuenta con muchos adeptos. Un integrante de una ONG ambientalista aseguró: “Una iniciativa así podría obtener el respaldo popular, esto está clarísimo. Pero sería como hacer un plebiscito contra la privatización del agua, o sea, inútil”. El activista hacía referencia al hecho de que a pesar de que una reforma del artículo 47 de la Constitución aprobada mediante un plebiscito en 2004 prohíbe la privatización del agua, el Parlamento está a punto de aprobar una ley de riego que permite a privados administrar este recurso. Dentro del movimiento ambientalista también hay quienes opinan que, como se trata de un tema “relativamente reciente” y el Frente Amplio “no tiene una posición clara acerca de si el rechazo al fracking es una cuestión ideológica, las posibilidades de que se dé vuelta y se decida que es algo que hay que apoyar son muy chicas. Si la izquierda hubiera construido durante décadas un discurso contrario al fracking, esto ya estaría decidido: fracking para todo el mundo. Pero esto no ocurrió, así que capaz que es cierto que no lo van a permitir”.