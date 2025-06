El arranque de la segunda mitad del año fue aprovechado por el gobierno para establecer un plan de acción de acá a fin de año. Entre las prioridades que se fijó el presidente Yamandú Orsi, se encuentran obtener las mayorías parlamentarias necesarias para aprobar el presupuesto quinquenal y también para salvar la Caja de Profesionales Universitarios, y lograr completar un mes entero sin que haya renuncias de jerarcas gubernamentales. “Sabemos que es un objetivo ambicioso, sobre todo en el caso de las renuncias. Lo bueno es que tenemos seis meses por delante. Nosotros apostamos a julio, porque ninguna persona que esté en su sano juicio va a renunciar justo durante las vacaciones para pasar todo el día en casa con los hijos, pero, por otro lado, es un mes de 31 días, así que hay más chances. Si no es julio, hay otros cinco meses para lograr este objetivo”, explicó un jerarca de Torre Ejecutiva, quien no descartó la posibilidad de renunciar si otros jerarcas no comparten su estrategia para evitar las renuncias o si se descubre que debe seis meses de tributos domiciliarios.

3x2: “Si logramos establecer una norma para que entren dos jerarcas por cada tres que renuncian, lograríamos bajar significativamente los gastos del Estado”. Experto en gasto público.