Diputado que ocupa la banca que asumirá Lustemberg renunciará al Parlamento

Una vez que la saliente subsecretaria del Ministerio de Salud Pública, Cristina Lustemberg, asuma su titularidad en la Cámara de Diputados, José Querejeta (Frente Amplio), el diputado que la ocupaba, no sólo abandonará la banca, sino que renunciará al Parlamento y ni siquiera ejercerá la suplencia de la ex jerarca. “Voy a renunciar a la suplencia y me voy a dedicar a otra cosa, aunque dentro de la actividad política”, dijo Querejeta. El diputado, que debutó como parlamentario al inicio de esta Legislatura, fue protagonista, en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, de la aprobación del proyecto de ley de Presupuesto de 2015, y de las rendiciones de cuentas de ese año y de 2016, que el oficialismo debió aprobar sin mayorías. “Mi ciclo está terminado en el Parlamento. Voy a parar un poco y luego seguiré haciendo militancia por el Frente Amplio y por mi sector, recorriendo los comités, y luego veré, junto a mis compañeros de sector, qué hacer”, afirmó.

Lustemberg y Querejeta ocupaban la tercera línea de la lista a diputados del sector Compromiso Frenteamplista, que orienta el ex vicepresidente Raúl Sendic, pero ambos se alejaron de la agrupación. El primero se integró a Rumbo de Izquierda, junto con otros ex dirigentes del sector del vicepresidente, mientras que Lustemberg se mantiene como independiente.

Ayer, Lustemberg desmintió en declaraciones a Subrayado que haya renunciado por diferencias con el titular del Ministerio de Salud Pública, Jorge Basso. Dijo que decidió hacer uso de su banca para desarrollar, entre otras cosas, un proyecto de ley sobre primera infancia en el que “queden bien claros los derechos y prestaciones en esta primera etapa de la vida”. Aseguró que continuará trabajando junto al ex ministro, por ejemplo, en la iniciativa que prevé impulsar. “En la vida siempre hay ciclos. Cumplí un ciclo. Quiero, desde el área política, impulsar proyectos y programas que impacten en la calidad de vida, con una visión más integral”, dijo la jerarca saliente. En la misma línea se expresó Basso: “[Lustemberg] ha sido un puntal que nos ha permitido trabajar muy coordinadamente, complementándonos. Es muy trabajadora, inteligente y valiente, y ha tomado una decisión que tiene que ver con hacer uso de un cargo que ganó en las elecciones”, sostuvo el jerarca, desmintiendo su eventual mal relacionamiento con la ex subsecretaria.