Enrique Saravia no renunciará “por lo menos hasta que José Mujica gane de nuevo y me coloque como secretario de Deportes”

El conflicto entre la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) y el grupo de jugadores autodenominado Más Unidos que Nunca (MUQN), que pide la renuncia de la directiva del organismo y cuenta con el apoyo de las principales figuras de la selección nacional, se está intensificando y la solución parece cada día más lejana. Un periodista del canal de televisión VTV reconoció que “con la clasificación de Uruguay al Mundial de Rusia sin tener que pasar por el repechaje, casi que se evaporó la chance de desacreditar al movimiento con la excusa de que los jugadores tienen la cabeza en otro lado y por eso lo mejor es que no se metan en política. Ahora la única chance que nos queda es un papelón en Rusia, pero tendría que ser igual o peor que el de México 1986. La veo complicada, a menos que nos crucemos con Alemania. Todo depende de lo que nos toque en el sorteo”.

Entrevistado por la radio Sport 890, el presidente de la MUPF, Enrique Saravia, aseguró que por ahora no piensa renunciar. De todas maneras, dejó entreabierta la puerta para irse en 2020. “Yo no me voy, por lo menos hasta que José Mujica gane de nuevo y me coloque como secretario de Deportes”, declaró. El dirigente de la gremial, quien en las últimas elecciones encabezó la lista a diputados del Espacio Celeste, un grupo de personalidades relacionadas con el fútbol y el carnaval cercanas a Mujica, reconoció que también estaría dispuesto a ocupar el Ministerio de Defensa Nacional (MDN). Desde el entorno del ex presidente aseguran que tras la muerte de Eleuterio Fernández Huidobro “va a ser difícil encontrar una opción más delirante para encabezar el MDN”, por lo que Saravia “corre con serias chances”. El presidente de la MUFP aseguró que por menos de eso “no dejo mi cargo ni loco”, ya que “a esta altura de mi carrera la posibilidad de conseguir trabajo como director técnico es casi nula”. “Si siendo presidente de un gremio los futbolistas me quieren echar, donde me tengan como técnico son capaces de dejarse ganar 30 partidos seguidos con tal de no verme más”, sostuvo.