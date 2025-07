Carlos (instalador de cable): De ninguna manera. Yo siempre hinché por Piqué.

Mariana (peluquera de mascotas): Claro que sí, pero, como no tengo plata para la entrada, voy a ir al estadio Centenario para algún partido medio chuminga, un Boston River-Cerro Largo, por ejemplo, y me quedo escondida atrás de un carro de chorizos hasta noviembre. Llevo frutos secos.

Federico (soldador): Ni ahí. Desde que García Márquez elogió a Shakira le hice la cruz. Yo siempre fui más de Vargas Llosa, así que escucho a Juanes, un gran opositor de Maduro.

Washington (oyente de la Sport 890): Ni loco me lo pierdo, la sigo desde Sudáfrica 2010.

Rebeca (contadora): No, porque cuando fui a ver a Paul McCartney fue un desastre, sólo hizo canciones viejas.

Lali Espósito (música, bailarina): Increíble que la gente todavía pague para ir a recitales.

Antoñito (hijo de expresidente): Compré la entrada más cara, en primera fila, apenas se pusieron a la venta. Ojo, voy sólo porque me encanta ver recitales en Montevideo.

Liber (soporte informático): Ahora sí voy a ir porque varios músicos se pusieron de acuerdo en que de alguna forma lo que hace Shakira es bueno.

Gerard: M'agradava la Shakira d'entre el 2010 i el 2022. La d'ara és molt venjativa i obsessiva. Per un parell de detalls us arma un escàndol.

Pepe (ebanista): Yo no festejo segundas fechas. Cuando meta una tercera voy a verla.

Olga (acupunturista): No sé, porque es una figura llena de contradicciones. Mujer empoderada, pero que celebra el capitalismo y se hizo famosa moviendo el culo. Lo tengo que conversar con otras mujeres y disidencias.

Martín (escribano): No voy a espectáculos públicos desde 2020. Ni siquiera salgo de casa, de hecho, porque eso de que la pandemia ya pasó es un invento de las élites. Nos quieren en la calle para que nos contagiemos con un virus que es mucho más letal de lo que dicen. No sé, capaz que soy medio conspiranoico, pero por lo menos no me junto con fachos.