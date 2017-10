Estanciero le ofreció 40.000 pesos a peón agredido, pero abogado estima que el despido podría llegar a 800.000

Hugo Leites, el peón que denunció haber sido agredido a rebencazos por el capataz Paolo Rodríguez, de la estancia Flor de Ceibo, propiedad de Ernesto Estévez, fue sometido ayer a una pericia psiquiátrica y una psicológica, dispuestas por el juez penal de 4o Turno de Salto, Marcelo Silva. La Justicia también pidió los mismos estudios a Rodríguez, para conocer sus “impulsos emocionales”, dijeron el viernes a la diaria fuentes de la Fiscalía. El capataz Rodríguez asistió ayer a la instancia con el psiquiatra, y el lunes hará lo mismo con el psicólogo. El abogado de Leites, Gabriel Cartagena, dijo ayer a la diaria que la pericia psiquiátrica duró aproximadamente una hora y consistió en una entrevista. El profesional estima que los informes serán incorporados al expediente entre hoy y mañana. El martes se hará la reconstrucción de los hechos, a las 12.00, en el establecimiento Flor de Ceibo.

Cartagena negó a la diaria que haya pedido el cambio de sede judicial. Ayer circuló la información de que el abogado pediría el traslado porque el fiscal Ricardo Lackner y los abogados que defienden al dueño de la estancia son compañeros en la Universidad de la República. “No sé de dónde sacaron esa información. Además, lo que correspondería sería recusar el juez, pero yo no tengo nada que decir sobre el doctor [Silva]. Lo que podría hacer es una recusación del fiscal porque es compañero de cátedra [de los abogados defensores], pero no salió de mí esa versión y no he presentado ningún escrito. No estoy negando que sean compañeros, pero considero que lo que tiene que hacer el fiscal es cumplir con el procesamiento. Además, tenemos la instancia de apelación en el tribunal. Estoy muy tranquilo con la declaración de mi cliente. Las pericias que se han hecho dieron resultados acordes a lo que, desde el primer día, dijo Hugo. En Montevideo es muy frecuente que los fiscales, los jueces y los abogados coincidan en las cátedras”.

El abogado aseguró que lo que le preocupa ahora es el futuro laboral de Leites, porque quedó “totalmente expuesto”. “En noviembre va a tener que pagar la luz, el agua y el alquiler, pero está sin laburo”, señaló. Cartagena dijo que el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, se comunicó con el intendente de Salto, Andrés Lima, para que el jerarca “le abra puertas” a Leites. “Sé que el PIT-CNT habló con la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines para ver si le pueden dar algún proyecto. En Uruguay, las designaciones directas de cargos son cosa de todos los días. ¿Vamos a ver qué partido político va a decir que no pueden contratar a Hugo en cualquier repartición del Estado?”, dijo.

El 27 de setiembre, cuando se difundió la denuncia de Leites, también se conoció que una abogada de Estévez le ofreció 40.000 pesos al peón en concepto de despido; en ese momento el trabajador rechazó la oferta porque Cartagena no había hecho los cálculos; lo que le correspondería al trabajador, según su abogado, son aproximadamente 800.000 pesos. El lunes tendrá lugar una audiencia de conciliación para acordar los rubros laborales. Cartagena dijo que la suma es alta porque se trata de un despido abusivo al que le corresponden los rubros habituales –aguinaldo, licencia no gozada, salario vacacional–, a lo que se le sumaron 1.300 horas extras, 10% por la multa legal y 50% por daños y perjuicios, según lo establecido en la Ley 10.449.

En varios departamentos

Por otra parte, la Junta Departamental de San José reclamó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que “redoble esfuerzos” para mejorar los controles y las inspecciones en el campo, según púbico Primera Hora. El legislativo departamental expresó su “absoluta condena” a la agresión sucedida en Salto. El edil del Frente Amplio Germán González dijo que hubo situaciones de abuso laboral en su departamento. “No es nuevo acá en San José”, aseguró, y enumeró varios casos locales.