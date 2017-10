Familiares y organizaciones sociales celebraron que la SCJ suspendiera la restitución de la niña obligada a volver a España

“Creo en la Justicia de mi país; quiero con todo mi corazón que exista un antes y un después de todo esto. Lo más importante son los niños”, así finalizaba la carta –y por unos meses, la lucha– de María Noel, la madre de la niña que debía volver mañana a España. La carta fue leída por la tía de la niña, ayer, frente a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), y arrancó lágrimas y aplausos entre las más de 100 personas que se concentraron para festejar la suspensión temporal del viaje. La SCJ informó en la mañana de ayer que resolvió aceptar el recurso que presentó la defensa de María Noel para impedir la restitución de la niña a España, donde su padre tiene una restricción judicial que le impide acercarse a la menor a menos de 500 metros.

“Sin duda, este año y medio ha sido el más doloroso de toda mi vida. Ver a un hijo sufrir es algo que a cualquier madre la desgarra. Saber que su propio padre, su sangre, le hizo lo que le hizo es algo con lo que deberemos batallar toda la vida para salir adelante. Es una cicatriz que siempre quedará ahí”, continúa la carta que envió María Noel y que escucharon atentamente los asistentes, entre globos blancos y carteles, victoriosos, con la inscripción “María no se va”. La voz de la hermana de María Noel sale por un megáfono. Agarrada de la mano de la abuela de la niña, segundos antes de que comenzara la lectura de la carta, una activista explicó –a pedido de la familia– por qué no estaba María: “Lo que nos interesa es preservar todo lo que tiene que ver con los derechos y la integridad de su hija; si María hoy estuviera acá y mostrara su cara, todo el mundo podría identificar a esa niña”.

La convocatoria a concentrarse frente a la SCJ que realizaron la Intersocial Feminista, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual y Mujeres de Negro –que originalmente era para reclamar que se revocara el fallo que obligaba a la restitución– dio un giro de 180 grados con la noticia de que se aceptaría el recurso de revisión propuesto por la familia. El presidente de la SCJ, Jorge Chediak, dijo en conferencia de prensa que “la Corte entendió que había un humo de buen derecho, una cierta verosimilitud en algunas de las causales que se alegaron”, que permitió fundamentar la disposición de la medida cautelar de suspensión de la restitución. El jerarca aclaró, sin embargo, que dar lugar a esta revisión “es lo único” que la SCJ ha decidido, y que esto no significa que haya resuelto “lo que está de fondo” en el caso. Chediak explicó que esta revisión, que supone la suspensión temporal del viaje a España de María Noel y su hija, puede demorar “varios meses”.

Una de las psicólogas de la niña, Laura Gandolfo, dijo a la diaria que es “un alivio” que se haya suspendido la restitución planificada para este jueves. “[El viaje] las colocaba de nuevo en una situación de vulnerabilidad y de revictimización brutal”, afirmó Gandolfo, y agregó que “cuando una niña expresa estas cosas, no hay que seguir insistiendo y preguntando, porque ella ya lo dijo”. Resaltó que “lo mejor sería dejar en paz a la niña; respetarla y dejarla en paz”. “Es estar en el territorio del padre; la ley probará o no [el abuso], pero la niña manifiesta no querer volver a España”, finalizó la psicóloga.

Tocan a una, tocan a todas

Distintas organizaciones sociales, nacionales e internacionales, se manifestaron en estos días en torno al caso de María Noel y su hija. Varias de ellas estaban representadas en la concentración y tuvieron su tiempo frente al megáfono, que se fueron pasando de mano en mano con un colchón de aplausos entre cada declaración.

Amnistía Internacional fue la primera en tener la palabra. En su proclama hizo “un llamado para que el Estado uruguayo garantice los derechos a la integridad personal y a una vida libre de violencia” de la niña y su madre. Además, citó las palabras de la directora para América de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, quien dijo que “en los casos de violencia contra mujeres y niñas, las redes de contención son fundamentales para su recuperación y para superar el trauma, y estas redes para esta niña y su madre se encuentran en Uruguay”.

El Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de niñas, mujeres y adolescentes, por su parte, expresó en la concentración que, en opinión de la organización, se han cometido “errores procesales que hacen inviable” la causa de la restitución. “El Estado uruguayo, el Poder Judicial, debe abocarse a resolver la tenencia de esta niña en nuestro país y no resignar nuestra soberanía”, sentenció la organización.

El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT señaló, también en un comunicado, “la necesidad imperiosa de revisar la manera en que se maneja el Poder Judicial de nuestro país y cómo se defiende a los niños y niñas ante ataques y abusos denunciados y documentados por pericias y estudios profesionales”. También saludó a la SCJ por la decisión tomada y señaló que “lo más supremo, el valor y la integridad de los niños y las niñas, está por encima de resoluciones judiciales infundadas”.