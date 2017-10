Gerente general de ASSE sobre paro de “casi cinco días” del SAQ: “una medida extrema”

El Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ) comenzó el martes un paro de 72 horas en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), en rechazo a la implementación de los cargos de alta dedicación que pretende concretar ASSE en acuerdo con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Sindicato Médico del Uruguay (SMU). Los médicos del SAQ aseguran que se pretende “modificar autoritaria y unilateralmente el sistema laboral de los profesionales anestésico quirúrgicos en ASSE sin consultar al SAQ y a pesar del enfático rechazo de los especialistas”.

Los tres días de paro se suman a dos feriados: el del lunes 16, tras correrse la conmemoración por el 12 de octubre, y el del viernes 20, que es el día del funcionario de ASSE, por lo que en total serán casi cinco días en los que no se realizarán operaciones ni estudios coordinados, explicó ayer en rueda de prensa el gerente general de ASSE, Richard Millán.

Millán aseguró que la medida adoptada le sorprende, ya que en una reunión con autoridades del SAQ, del MSP, de ASSE y del Ministerio de Economía y Finanzas “les explicamos que no podíamos hacer nada porque ya se aprobó la Rendición de Cuentas, que queríamos trabajar para la próxima rendición”. Millán recordó que el SAQ se negó a participar en la negociación en la Dirección Nacional de Trabajo por la creación de los cargos de alta dedicación, y que “los cargos de alta dedicación no les interesan”. “Obligar, no se puede obligar a nadie. Ellos tienen todo el derecho de hacer el paro, pero esto está perjudicando a la gente, a la que menos tiene”, cuestionó el gerente general. “Me parece una medida extrema, que no está bien”, enfatizó.

Defendió que los cargos de alta dedicación aumentan a 1.000 pesos la hora y se establecen cargos de 40 horas semanales, que se distribuyen en una guardia de urgencia de 16 horas y tres guardias de ocho horas de policlínica o coordinación. “Son sueldos de entre 200.000 y 250.000 pesos. Se dijo que los gerentes ganamos más; puedo decir que un director de hospital gana entre 100.000 y 120.000 pesos, el directorio gana menos de 250.000 y yo [por el cargo de gerente] no llego a 180.000 pesos. Tal vez merezcan ganar más, pero tampoco estamos pidiendo algo que sea desmedido por 40 horas semanales, y además trabajan en el sector privado también, porque no hay exclusividad”, destacó.

El gerente de ASSE reivindicó que los cargos de alta dedicación “mejoran los salarios y mejoran la fidelidad”, y puntualizó que también se suma el cobro por productividad o acto médico. Recordó que muchas especialidades ya los han aceptado, como los pediatras y los internistas, y aseguró que está convencido de que estos cargos “mejoran” la forma de trabajo. Millán aseguró que hay 90 días para poder modificar los cargos y pidió “por favor que vengan y digan las cosas que habría que cambiar; no estamos imponiendo, los invitamos a participar y no quisieron hacerlo”.

Millán dijo que se está haciendo un relevamiento de las personas que están siendo afectadas por la medida –estimó que son cientos–, a las que se les recoordinarán sus operaciones o estudios, con prioridad. Manejó como alternativas para la asistencia acuerdos de complementación con otros efectores públicos y aseguró que, por ahora, la aplicación de la esencialidad de los servicios de estos profesionales es una medida que “está lejos”.