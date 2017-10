Gobierno aclaró que no reconoce declaración independentista de Cataluña

Mediante un escueto comunicado, la cancillería uruguaya dejó en claro que reconoce la “unidad e integralidad territorial del Reino de España”, y que, consecuentemente, no avala “declaraciones independentistas unilaterales” como la independencia declarada el viernes por el Parlamento de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

El comunicado del gobierno, de apenas tres párrafos, sostiene que el gobierno uruguayo sigue “atentamente” los acontecimientos ocurridos en España, “particularmente” tras la independencia declarada por el Parlamento de Cataluña. En el último de estos se asegura que Uruguay “hace votos para que la situación planteada se supere mediante el diálogo institucional y político en el marco del Estado de Derecho, los mecanismos y el funcionamiento democrático y de las libertades y derechos de todos los ciudadanos”. El presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio (FA), José Bayardi, puntualizó que el comunicado de la cancillería no es representativo de la fuerza política, debido a que esta todavía no adoptó una posición única respecto de esta situación. “Me consta que [en el FA] hay gente que estuvo defendiendo el derecho de autodeterminación de los catalanes”, observó el ex legislador y ministro, que a título personal consideró que la Constitución de 1978 que rige en España “caducó” y debería rediscutirse. “Más que un Estado unitario que abarca a diferentes nacionalidades, si quiere mantener la integralidad a futuro [España] debería avanzar hacia un esquema más federal”, sostuvo.

En tanto, el diputado oficialista Gerardo Núñez (Partido Comunista) dudó de que sea lo más “conveniente” para el gobierno tomar una posición, en un momento en el que “se va a necesitar distintos países y gobiernos ayudando a establecer un camino de diálogo y negociación”. “Tomar posición por una postura u otra puede entorpecer ese rol de articulación en el plano internacional”, consideró. Según el legislador, la salida a la situación es contemplar todas las posiciones.