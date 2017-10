Gobierno uruguayo finalizó negociaciones con UPM y espera firmar acuerdo antes de fin de mes

El presidente Tabaré Vázquez dijo que finalizaron las negociaciones con la empresa finlandesa UPM para la instalación de una nueva planta de celulosa en Uruguay. Si las autoridades de la empresa dan el visto bueno, se firmará el acuerdo antes de fin de mes. “El último viernes el gobierno y la delegación de UPM en Uruguay cerramos a las diez de la noche los acuerdos. Se cerró bien. Durante el fin de semana toda esa documentación se tradujo al inglés y quedó ahora en manos de UPM Finlandia, que debe responder antes del 31 de octubre”, dijo el presidente al semanario Búsqueda. Vázquez dijo que, a pesar de que se llegó a un acuerdo con la empresa, no es seguro que la respuesta de la central sea positiva. “Yo espero que sí sea una respuesta positiva, pero no quiero vender la piel del oso antes de cazarlo”, sostuvo. El martes, los ministros de Economía y Finanzas, Danilo Astori, y de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, suspendieron su comparecencia en la Comisión de Industria del Senado. Astori dijo al semanario que este tipo de negociación no es fácil, “primero porque son temas complejos, segundo porque Uruguay defiende sus intereses con mucha firmeza y ha tenido que plantear discusiones sobre muchos puntos”.