Intendencia de Montevideo establece nuevo protocolo para limpieza de ómnibus; se aplicará a todos los buses que no sean de CUTCSA

La Intendencia de Montevideo anunció que entrará en vigencia un nuevo protocolo de limpieza para los ómnibus de la capital, que obligará a las empresas a realizar un mantenimiento profundo de la higiene de las unidades al menos una vez al mes, al tiempo que no se permitirá la circulación de vehículos que presenten roturas. Los buses tampoco podrán tener grafitis de ninguna índole, ni dentro ni fuera, ni “manchas o cualquier tipo de residuos pegajosos o grasos”. La comuna anunció que dará un mes de gracia para empezar a fiscalizar el protocolo.

Un alto jerarca municipal, que prefirió no identificarse porque es el padre de la energía eólica, aclaró que “el protocolo se aplicará sólo a los buses de COME, COETC y UCOT porque, como ya dijo el presidente Tabaré Vázquez, CUTCSA es un ejemplo de lo mejor que la empresa privada uruguaya puede ofrecer”. Ramón El jerarca también confesó que el presidente de CUTCSA, Juan Salgado, habría dicho que comprar detergente para limpiar los buses haría subir el precio del boleto, y eso a la gente no le va a gustar.