La ceremonia en la que se va a lanzar el diálogo sobre la seguridad social está pautada para mañana a las 19.00 y el lugar elegido inicialmente es el auditorio del Sodre, pero sobre la noche de ayer comenzaron a circular versiones según las cuales se está buscando un escenario alternativo. Desde el Poder Ejecutivo reconocieron que el interés del público “decreció bastante”, por lo que se busca un teatro más pequeño. “Queremos evitar que haya muchos lugares vacíos, porque es algo que no da buena imagen. Cuando pusimos a la venta las entradas para el miércoles hubo una demanda muy alta, pero desde el lunes empezó a mermar el interés. La venta de entradas se enlenteció mucho, aunque no creemos que tenga que ver con el hecho de que blancos y colorados no van a participar en el proceso. Nosotros suponemos que el show de Shakira es la principal causa de que se estén vendiendo pocas entradas. Son demasiados eventos para una ciudad tan chica”, expresó un jerarca del gobierno.

Alternativas: “Lo más seguro es que vayamos a la sala Zavala Muniz, pero si vemos que tampoco llenamos, seguramente terminemos en algún escenario alternativo para 20 personas en Barrio Sur”. Integrante de un gobierno que no llena estadios.