Intendente de Salto, Andrés Lima, renunció a la lista 888

Con una escueta nota dirigida a la Agrupación Humanista Armando Aguirre (lista 888), el intendente de Salto, Andrés Lima, presentó el sábado renuncia a este grupo político que él mismo fundó, según informó Radio Tabaré.

También habrían renunciado el director de Servicios Públicos de la Intendencia, Nicolás Palacios, la directora de Desarrollo Social de la comuna, María Soria, y el presidente de la Agrupación, Álvaro Lima, hermano del intendente. Todos los renunciantes pasarían a formar parte de la Agrupación Asencio. La diputada Catalina Correa, que ingresó a la cámara como suplente de Lima cuando este fue electo intendente, dijo a la emisora que no cambiará “el camino” que viene “recorriendo, para ensayar en otros que no comparto”. “Siento un gran dolor por esta circunstancia, pero también una liberación porque estábamos viviendo situaciones incómodas en las que teníamos discrepancias importantes y ahora ya no se van a producir en virtud de que el intendente ya no pertenece a la Agrupación Armando Aguirre, nosotros nos seguiremos manejando con nuestros criterios”, manifestó la legisladora del Frente Amplio (FA).

Otro que fue consultado fue el vicepresidente del FA de Salto, Walter Campos, también de la lista 888. “Seguiré en la Agrupación mientras esté haciendo política”, indicó.