Jefe de servicio del Hospital de Rivera fue sumariado por denunciar demoras en la realización de tomografía de una paciente oncológica

La directora del Hospital de Rivera, Liria Figueiras, resolvió instruir un sumario administrativo con suspensión preventiva y retención de la mitad del sueldo al otorrinolaringólogo Ricardo Araújo, jefe de block quirúrgico durante el mandato del ex director Andrés Toriani (2012-2017). Araújo, así como el resto de los jefes de Toriani, aceptaron continuar con sus cargos a pedido de Figueiras, que asumió su puesto a fines de agosto, luego de que el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) ordenara la renuncia del equipo de dirección liderado por Toriani, por no avalar las contrataciones directas hechas por el médico.

El lunes 16 Araújo dio declaraciones al noticiero Telediario del Canal 10 de Rivera, en las que comunicó que en el puerto de Montevideo había una serie de equipos oftalmológicos que habían sido donados al hospital de Rivera por la Iglesia Mormona, y que el centro de salud podía perder esa donación si la dirección no enviaba una comunicación diciendo que la aceptaba. “En mi condición de ya no formar parte de la dirección, no tengo acceso ni forma de comunicarme con la dirección para que sigan adelante con el tema”, expresó. La periodista le preguntó, entonces, si no se mantenían los proyectos que tenía el hospital durante la administración anterior. Araújo respondió que se estaban “viviendo situaciones muy complejas” en las que había pacientes que no estaban siendo estudiados, y que los tratamientos no se podían hacer de forma correcta. “Tengo un caso personal de una paciente que tuvo que pagar por sus propios medios una tomografía en Brasil”, adelantó, mencionando que la mujer padecía una patología oncológica que no es frecuente, e infirió que en otras especialidades con mayor frecuencia de patologías oncológicas, debía haber “20 pacientes a la espera” de los estudios. “A nivel oncológico se sabe que perdemos el tiempo y perdemos al paciente”, concluyó. Al día siguiente fue sumariado. “El funcionario Dr. Ricardo Araújo vertió comentarios en dicha nota en los cuales refiere a aspectos asistenciales de usuarios del Centro, sembrando alarma pública entre los mismos respecto a los servicios que les brinda este Hospital”, dice el texto de la resolución, que agrega que “en la nota citada se realizan críticas hacia procedimientos y procesos asistenciales de este Hospital”.

En diálogo con la diaria, Araújo explicó que la familia de la paciente hizo una colecta para pagar la tomografía en Brasil porque él había pedido el estudio de manera urgente, pero que se le coordinó recién para el 24 de octubre, cerca de un mes después de haberla solicitado. “Los tiempos son muy importantes en la patología del cáncer otorrinolaringológico; a veces se juega en días la diferencia entre curar o no curar a un paciente”, señaló. Araújo accedió el miércoles al resultado de la tomografía, pero como ya había sido sumariado, no podrá operar a la paciente, y derivó el caso a Montevideo, donde se le hará la cirugía.

El médico alegó que dio la entrevista a Telediario buscando una forma de comunicarse con la dirección, porque no lo estaba logrando. “Intenté en varias oportunidades hablar con la directora para plantear varios problemas, porque se están demorando las cosas”, dijo. Lamentó haber sido sumariado y que ni siquiera se le planteara una solución a la paciente.

“En la asamblea del Sindicato [Médico de Rivera] habíamos quedado con el compromiso de que no cayeran las prestaciones y de que el trabajo médico no se viera muy afectado. Las prestaciones están muy alteradas, hay retraso en estudios, en procedimientos es notorio, y a nivel médico no salió el convenio y los cargos no se concretaron todavía”, explicó Araújo. Se refería a la solución que había sido acordada en junio entre las autoridades de ASSE y el Sindicato Médico de Rivera; fue la forma encontrada para contratar a los 60 médicos que habían sido incorporados de manera directa, lo que generó la observación a la gestión de Toriani. El pacto fue que los profesionales fueran contratados mediante la Comisión de Apoyo.

Juan Carlos Aguirre, representante de los usuarios en el consejo consultivo del Hospital de Rivera, dijo que no haría declaraciones sobre el caso de la paciente difundido por Araújo, porque se trataba de un asunto interno. Lamentó que, a nueve años de creada la Ley 18.546, que habilita la creación de acuerdos de frontera para la contraprestación de servicios del sistema de salud, no se haya instalado todavía el Comité Binacional de Salud, que es el que debería establecer las pautas de la complementación de los servicios. Eso habilitaría a hacer las tomografías en Brasil, en un centro ubicado a pocas cuadras del hospital de Rivera y a un costo menor al que tienen estos estudios en las mutualistas del departamento norteño. En cuanto a los servicios, Aguirre declaró: “No tenemos una queja formal de que se hayan restringido servicios”. Añadió que la semana pasada, en el consejo consultivo, le solicitó a la dirección información acerca de los tiempos de espera, la cantidad de cirugías coordinadas que están pendientes y la cantidad de especialistas que contrata actualmente el hospital.