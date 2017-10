La interna del Partido Nacional en San José se polariza entre los sectores Todos y Alianza Nacional

En San José la interna del Partido Nacional (PN) está caliente. Luego de una serie de episodios que involucran a la Intendencia de San José (ISJ) –entre el déficit financiero que impide pagar sueldos y acuerdos con políticos del mismo partido que el de la gestión–, los protagonistas locales de los sectores Todos y Alianza Nacional ponen en evidencia diferencias políticas que quiebran la unidad del PN.

En los primeros días de octubre tomó estado público la deuda que la funeraria del diputado del PN Ruben Bacigalupe (del sector Todos, de Luis Lacalle Pou) tenía con la ISJ, que está bajo la gestión de José Luis Falero (también de Todos). Más allá de la deuda, lo que llamó la atención al edil del Frente Amplio (FA) Pablo García, y lo motivó a solicitar un pedido de informes, fue que en el convenio que esta empresa firmó con la ISJ en caso de no pagar, el acuerdo quedaría caduco y no se le permitiría a la empresa continuar prestando el servicio. Sin embargo, el convenio no se cumplió, pero la empresa igual operó.

Bacigalupe firmó un nuevo convenio y prometió pagar la deuda –que asciende a 2.200.000 pesos–, pero la interna del PN igualmente se agitó cuando, a raíz de la preinvestigadora que la bancada del FA propondrá este lunes a la Junta Departamental, el sector Alianza (liderado por Jorge Larrañaga) evaluó enviar a Bacigalupe ante la Comisión de Ética del PN. A su vez, y más atrás en el tiempo, Alianza no había concedido los votos para que se le otorgara un préstamo a la ISJ –medida que fue aprobada de todas formas, por contar con los votos de la bancada del FA–, y la lista 50, que encabeza Bacigalupe, decidió no participar en las bancadas del PN hasta que regresara Falero de un viaje a China. Este préstamo supondría un total de 64 millones de pesos, provenientes del Banco República.

El martes trascendió que Falero, luego de haber amenazado varias veces con hacerlo, decidió retirar a los miembros de Alianza que integran su gabinete –el director de Gestión Ambiental y Salud, Yarwynn Silveira; el director de Cultura, Juan Carlos Barreto, y el subdirector de Cultura, Fernando Menéndez– y, según informó Radio 41 de San José, Falero no nombrará sustitutos por el momento, sino que redistribuirá las tareas entre los que quedaron. Falero tomó esta resolución antes de que se expida el Tribunal de Cuentas; en caso de que este órgano le haga alguna observación al préstamo, tendrá que volver a ser votado en la Junta Departamental.

Vale recordar que Falero se presentó a las elecciones departamentales como candidato único del PN luego de dos períodos de gobierno de Juan Chiruchi –que no podía presentarse a un tercero–, quien, según informó El País en agosto de este año, reafirmó su unión con Larrañaga y el aliancista Carlos Camy para las elecciones de 2019.