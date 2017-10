Lacalle Pou se queja por secretismo sobre UPM y aclara: “Que me cuenten los secretos oscuros, yo no tengo interés en revelarlos”

El Partido Nacional estudia la posibilidad de interpelar a los titulares de los ministerios relacionados con la instalación de una nueva planta de UPM, como respuesta a la suspensión por parte del gobierno de la comparecencia de estos jerarcas a la Comisión de Industria de la Cámara de Senadores. Desde Presidencia de la República aseguraron que la idea no era suspender la visita al Parlamento, aunque “le pedimos autorización a UPM pero no nos llegó a tiempo”. De todas maneras, se mostraron confiados en que “para la interpelación se pongan las pilas y nos autoricen, así no tenemos problemas”. El senador del Partido Nacional y líder de Todos, Luis Lacalle Pou, se quejó de la falta de información que existe sobre este proyecto y denunció que hay “secretismo” por parte del Poder Ejecutivo. “Lo que más nos molesta, por no decir que nos hiere, es la falta de confianza. ¿A quién se le ocurre que yo voy a andar denunciando si UPM va a pagar pocos impuestos o a representar una amenaza al medio ambiente? ¿Se olvidan de que tengo planeado ser presidente dentro de poco más de dos años? Que me cuenten los secretos más oscuros, yo no tengo intención de revelarlos. Yo no soy ningún buchón, nunca lo fui. Es solamente para saber con qué me voy a encontrar cuando llegue al gobierno”. Jorge Larrañaga también se mostró molesto por la “falta de transparencia” por parte del gobierno, ya que “lo que pase con UPM no sólo afecta a este gobierno, sino también a los que van a venir después. Obviamente yo no voy a estar entre ellos, pero igual soy un tipo desinteresado, así que también me preocupa”.

La bancada oficialista defiende la postura del gobierno de hacer un tratamiento “confidencial” del tema. Un diputado del Frente Amplio aseguró: “No lo hacemos por nosotros, lo hacemos por ellos, por los blancos y colorados. Si saben que dirigentes de izquierda están negociando una inversión que no tuvo ningún gobierno de derecha, se van a morir de envidia. A mí me enseñaron desde muy chiquito que no se come adelante de los pobres”.