Ministerio contemplará la composición de la familia para acceder a los programas de vivienda

La ministra Eneida de León anunció ayer, a la salida del Consejo de Ministros, la modificación del criterio que regulaba el acceso a los programas de su cartera, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA): hasta ahora se fijaba un tope de ingresos, pero en adelante se comenzará a tener en cuenta la composición familiar.

La nueva escala de ingresos para aspirar a una vivienda del MVOTMA establece un máximo de 40 UR ($ 40.579) para una persona sola; 60 UR ($ 60.869 ) para dos personas; 72 ($ 73.043) para un núcleo familiar de tres personas; 84 ($ 85.217) para cuatro; y 96 ($ 97.391) para las familias de cinco personas o más. De León dijo que la resolución firmada tiene como objetivo que más ciudadanos puedan acceder a los programas. Antes el tope era de 60 UR ($ 60.869), sin contemplar la composición del núcleo familiar. “Ahora hacemos hincapié en el ingreso per cápita y no en un ingreso único”, dijo la jerarca.

El director nacional de Vivienda, Salvador Schelotto, dijo a la diaria que la cantidad de soluciones habitacionales va a ser la misma, pero va a aumentar el número de personas que podrán acceder a ellas: “Lo que se está haciendo ahora es afinando el criterio para que el ingreso sea más justo”. El jerarca aseguró que, “desde el punto de vista cuantitativo”, los principales programas del MVOTMA son el de cooperativas, los de compra de vivienda nueva o usada, el programa de alquiler con opción a compra; el de autoconstrucción en terreno propio.

Por su parte, Jorge Díaz, secretario general de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), aseguró a la diaria que la flexibilización es buena. “Había una franja de uruguayos que no era sujeto de crédito porque no encajaba en los planes del ministerio [se pasaba del tope], pero tampoco alcanzaba los requisitos de la banca privada o del Banco Hipotecario”. Díaz dijo que en FUCVAM están estudiando pedir que se vuelva a aplicar la Ley 13.728, de diciembre de 1968, que establece la forma de financiar el Fondo Nacional de Vivienda. El artículo 81 dice que se destinará “1% a todas las retribuciones nominales sujetas a montepío, tanto en la función pública como en la actividad privada. El impuesto será de cargo del empleador, no pudiendo ser trasladado”. El dirigente de FUCVAM aseguró que el Fondo necesita tener un criterio estable de financiamiento.