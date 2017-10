Ministros serán citados al Parlamento por negociaciones con UPM

Senadores de los partidos de oposición plantearon ayer a la vicepresidenta de la República y presidenta de la cámara alta, Lucía Topolansky, la necesidad de conocer de primera mano cómo van la negociaciones entre el gobierno y UPM. Mientras los legisladores del Partido Nacional (PN) piden la asistencia de los ministros a las comisiones parlamentarias, el Partido Independiente (PI) solicita una entrevista con el presidente de la República.

El senador Álvaro Delgado (PN) dijo ayer a la diaria que le transmitió a Topolansky el pedido de los representantes. “Las comisiones las vamos a acordar, pero yo pedí que, más allá de que el Poder Ejecutivo pueda generar un ámbito con los partidos políticos, es prioritario que los ministros vengan al Parlamento”, dijo Delgado. El PN quiere que comparezcan los ministros de Economía y Finanzas, Danilo Astori; Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse; Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León; y Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi.

En tanto, Pablo Mieres, senador del PI, dijo a la diaria que la posición de su partido es mantener una reunión privada con el presidente Tabaré Vázquez. “Mantenemos el pedido de que el presidente haga un informe de primera mano, lo que no es contradictorio con la comparecencia de los ministros a las comisiones. Se pueden hacer las dos cosas: que haya comparecencias en el Parlamento de los ministros para explicar lo de UPM no significa que no haya una convocatoria de Vázquez”. Mieres dijo que sería más conveniente una reunión a puertas cerradas en la que los integrantes se comprometan a mantener la charla en privado. “Lo que sí no puede pasar es que el gobierno haga un acuerdo sin que los partidos de la oposición tengan información”, dijo el legislador.

Por su parte, desde el Partido Colorado (PC), José Amorín Batlle solicitó ayer que Astori asistiera a la Comisión de Hacienda del Senado.

Según informaron fuentes parlamentarias a la diaria, Topolansky quedó encargada de coordinar la asistencia de los secretarios de Estado.

Como publicó la diaria el viernes, el diputado del PN Juan José Olaizola también planea convocar a Astori a la Comisión de Transporte y Obras Públicas de Diputados, junto al ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. En un comunicado de prensa difundido la semana pasada, Olaizola explicó que el llamado es para abordar “las diferentes posturas existentes en el gobierno en torno al proceso de negociación que se lleva adelante con la empresa UPM, y que derivaron en la renuncia” del director de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Andrés Masoller.

Además, el diputado del PN Jorge Gandini también quiere convocar a Astori a la Comisión de Hacienda de Diputados para hacerle consultas sobre la renuncia de Masoller. “Es muy llamativo que renuncie una persona de confianza de los últimos tres equipos económicos por estar en desacuerdo con lo que se está negociando con UPM, a sabiendas de que la negociación es confidencial. Genera suspicacias y sospechas. ¿Qué es lo que se puede estar negociando? ¿Qué se puede estar entregando, cuando ya sabemos que les vamos a dar una zona franca, que no les vamos a cobrar impuestos dentro de su predio, que les vamos a vender combustible al precio de costo y que les vamos a comprar su excedente de energía eléctrica aunque no lo necesitemos? ¿Qué es lo que se puede estar negociando que lleve a un jerarca a que no quiera estar involucrado en ello?”, se preguntó Gandini.