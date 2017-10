Molestia en el PN por dichos de Lacalle Pou: Larrañaga se siente decepcionado y Besozzi quiere renunciar al Directorio

Guillermo Besozzi, ex intendente de Soriano y actual integrante del Honorable Directorio del Partido Nacional (PN), dijo que está pensando en renunciar al ejecutivo nacionalista por las críticas públicas que el senador nacionalista Luis Lacalle Pou (Todos) realizó al actual jefe comunal de su departamento, Agustín Bascou.

La interna blanca se calentó este fin de semana: el sábado Lacalle Pou dijo que si él fuera Bascou, renunciaría a la Intendencia y, ayer, Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) aseguró que el líder de Todos lo decepcionó y dijo que “no actuó de forma prudente ni coherente”.

“Bascou tiene que ser juzgado con todas las garantías de la Comisión de Ética y por la Justicia si diera lugar, pero proceder a deslegitimar el ámbito del directorio y de la comisión me parece equivocado”, declaró Larrañaga a Telenoche.

Lacalle Pou, que había participado el sábado en un congreso sobre ética organizado por el Movimiento Nacional de Rocha, había asegurado en rueda de prensa que el intendente “hizo mal” al comprar combustible para la Intendencia de Soriano a una estación de servicio de su propiedad. “Queda claro que en su lugar no lo habría hecho, no respaldo esa actitud”, había dicho.

Sus declaraciones no sólo le cayeron muy mal a Larrañaga, sino a toda la dirigencia de AN, sector al que pertenece el intendente de Soriano. Besozzi se mostró sorprendido por los dichos de Lacalle Pou porque, en conversaciones anteriores, habían acordado que las declaraciones no iban a ser en esos términos. “Yo también me puedo poner en el lugar del líder de Todos y [decir qué haría] si fuera él, pero estoy lejos de eso porque yo creo que en el PN lo que nos falta es cuidarnos a nosotros mismos. Me da un poco de lástima que quienes tienen la responsabilidad de mantener un partido unido [no lo hagan]”, dijo el senador en declaraciones a Telenoche.

Besozzi cuestionó a Lacalle Pou porque, sostuvo, pasó por encima de la institucionalidad del PN y de la Comisión de Ética. Según dijo, no es como para que “cada uno esté con el termómetro de la ética debajo del brazo haciendo declaraciones públicas”. El dirigente aseguró que no está dispuesto a seguir trabajando siendo el “monigote” en un directorio, cuando “vienen los líderes o cualquier dirigente y hacen declaraciones antes de dejar trabajar a la comisión”. También expresó que se siente dolido por las declaraciones del líder de Todos porque desea que en el partido primen “la mesura y el compañerismo”, y afirmó que si un integrante del PN se equivoca, son las instituciones las que deben “tomar las medidas que tengan que tomar”. “Lo menos que tiene que hacer [Lacalle Pou] es agarrar un auto e ir a sentarse a conversar, no vale el teléfono en esto, y menos conversar una cosa y luego decir otra”, sintetizó.

Sobre el caso de Bascou, Besozzi aseguró que “nadie se robó nada, nadie adulteró boletas, nadie ha hecho nada tan grave como para que hoy lo condenen de esta manera sin dejar trabajar a la institución”.

A pesar de que los ediles de Todos de Soriano no votaron el pasaje a juicio político para Bascou, propuesto por el Frente Amplio, Lacalle Pou no dudó en cuestionarlo porque, de otra manera, no podría hablar de otros casos. No obstante, aclaró que es un caso “sensiblemente menor” al del ex vicepresidente Raúl Sendic, en el que el presidente Tabaré Vázquez fue cambiando de opinión “dependiendo de cómo soplara el viento”: “No olvidemos que defendió a ultranza a Sendic pero, después, cuando la opinión pública se le tornó en su contra, le empezó a soltar la mano”.

El otro caso tratado por la Comisión de Ética del PN es el del diputado Wilson Ezquerra (Alianza Nacional). A principios de agosto, Ezquerra atropelló a una mujer de 60 años cuando manejaba alcoholizado; la Justicia pidió el desafuero del representante nacional por esa falta. Lacalle Pou dijo que el diputado tiene que someterse a la Justicia, si esta lo solicita.

“No creo que los fueros sirvan para ampararse ante delitos comunes. En el período pasado había presentado un proyecto de ley para derogar los fueros parlamentarios y en este período lo presenté nuevamente. Espero que el Parlamento lo tome y que la ciudadanía, eventualmente, vote esa reforma de la Constitución”, sostuvo Lacalle Pou.

Por su parte, el diputado Rodrigo Goñi (Todos) aseguró que el PN tiene que ser “más estricto” con las decisiones privadas que los jerarcas toman. “Los gobernantes deben tener la grandeza de pensar en la democracia, en las instituciones, en la ciudadanía y si hay comportamientos que están en duda, hay que renunciar”, dijo en una entrevista concedida al semanario Crónicas.