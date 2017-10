Nobel de Economía para estadounidense que la integró con la psicología: “Sólo uní dos disciplinas que permiten decir cualquier cosa sin necesidad de demostrar nada”

La Real Academia Sueca de las Ciencias decidió otorgar el premio Nobel de Economía al estadounidense Richard Thaler por sus estudios que integran la economía con la psicología y muestran cómo “las limitaciones en el raciocinio, las preferencias sociales y la falta de autocontrol afectan a las decisiones individuales y a las tendencias en el mercado”. Respecto del galardón, el propio Thaler comentó en su cuenta de Twitter: “El Nobel es una grata sorpresa que tal vez no me merezca, puesto que yo sólo he unido dos disciplinas que no precisan demostrar casi nada de lo que postulan. Es como darle el Nobel a un politólogo por juntar su disciplina con la astrología, o a un sociólogo por cruzarla con el feng shui, o a un periodista deportivo por analizar los partidos consultando las cartas de tarot”. Entre los economistas el premio de la academia sueca ha causado malestar: “Lo que dice Thaler, a veces, se entiende”.