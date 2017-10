Órganos de contralor del Estado renovarán algunas de sus autoridades

Tras un acuerdo interpartidario, los órganos de contralor del Estado renovarán algunas de sus autoridades. La Corte Electoral continuará siendo presidida por el independiente José Arocena, y allí se mantendrán los frenteamplistas Wilfredo Penco y Pablo Klappenbach, pero el resto de las autoridades cambiarán, según informó ayer Canal 12. Por el Frente Amplio asumirán Cristina Arenas y José Korzeniak (hijo, que fue embajador de Uruguay en México); por el Partido Nacional lo harán la ex diputada Ana Lía Piñeyrúa y Arturo Silvera, y por el Partido Colorado, el ex director de UTE José Garchitorena y el ex integrante del directorio de ANCAP Juan Máspoli. En tanto, al Tribunal de Cuentas ingresará el ex senador nacionalista Francisco Gallinal. La presidencia de este organismo continuará en manos de Susana Díaz.