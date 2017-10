Pacientes podrán optar por recibir lo que cobra el anestesista a cambio de soportar el dolor; ya hay miles de interesados

Durante casi una semana no se realizaron intervenciones quirúrgicas en todo el país debido al feriado del jueves 12, que se cambió para el lunes, el paro de 72 horas del Sindicato Anestésico Quirúrgico,que comenzó el martes, y el Día del Funcionario de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que se celebra hoy. Este receso en las operaciones coincidió con la realización de la Conferencia Mundial sobre Enfermedades No Transmisibles, que se desarrolla en Montevideo entre el miércoles y hoy. “Le hizo muy bien a la imagen de Uruguay, porque todos los médicos estaban en el congreso, donde daban la imagen de un país en el que los profesionales se preocupan por la investigación y la formación, y les dedican las horas que podrían estar dedicando a hacer dinero. Obviamente, nosotros sabemos que estaban acá porque no laburaban, pero la gente de afuera no conoce tantos detalles de la interna”, explicó un integrante de la organización del encuentro. De todas maneras, en el gobierno existe preocupación por el conflicto entre ASSE y los cirujanos y anestesistas. Un jerarca del organismo aseguró: “Es peligroso que la gente pase tanto tiempo sin atención, y lo peor es que va a haber más paros, porque esperar que los especialistas se sensibilicen con respecto al sufrimiento de la población y se conformen con sus 200.000 pesos de sueldo por 40 horas semanales es utópico”.

Es por esto que se están buscando alternativas más viables. Una de ellas sería darles a los pacientes la opción de recibir en la mano el equivalente a lo que cobraría un anestesista por la operación, con el compromiso de soportar el dolor sin quejarse. “Ya hay miles de interesados. Con lo que cobra un anestesista por operación una persona puede vivir varios años”, aseguró el jerarca consultado. Con respecto a los cirujanos, se estudia la posibilidad de que los pacientes se operen a sí mismos o que lo hagan sus familiares en caso de que la zona a intervenir sea de difícil acceso, como por ejemplo, la espalda o el cerebro. “Operar es difícil, pero con la motivación de ganar una buena suma de dinero y algún tutorial de Youtube, sería viable”, explicaron desde ASSE.