Paro del fútbol seguiría hasta mediados de noviembre, aunque con la mediación de José Mujica podría extenderse hasta 2029

Varios futbolistas nucleados en el colectivo Más Unidos Que Nunca (MUQN) presentaron ante la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) las firmas necesarias para convocar una asamblea, pero la directiva de la gremial aún no fijó la fecha, ya que desde la Comisión de Deportes de la Cámara de Representantes les propusieron que antes impulsaran una instancia de negociación. Un integrante de la comisión que no apoyaba esta postura aseguró: “No sé bien cuál habrá sido el motivo por el que mis colegas diputados no quieren que se haga la asamblea. Yo sospecho que este fin de semana se iban para afuera y no iban a poder ir al estadio, o algo por el estilo. La otra es que les parezca que esto de las asambleas y las votaciones no sirve para nada, algo que podría sonar raro en un parlamentario, pero después de tanto tiempo yo empecé a sospechar de que acá hay gente así”.

Desde mediados de la semana pasada hubo varias reuniones entre representantes de la MUFP y MUQN con posibles mediadores. Uno de ellos es el ex presidente José Mujica, quien el domingo anunció en Punto penal que había logrado que las dos partes se sentaran a dialogar. Pero pocas horas después Michael Etulain, integrante de MUQN, aclaró que no había ninguna reunión fijada. “La situación es grave. La fecha más probable para el retorno del fútbol es mediados de noviembre. De todas maneras, no hay que olvidar que está metido [José] Mujica, así que a lo mejor el paro se extiende hasta 2029. Recién entró en el baile y ya provocó malentendidos. De acá a que empiecen los roces falta muy poco”, aseguró una fuente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Un integrante de la directiva de la MUFP coincidió con este diagnóstico y explicó que seguramente hubo un malentendido respecto de la posible mediación de Mujica. “La idea no es que acerque a la directiva y a los jugadores. La idea es que acerque más aun a Enrique Saravia y Francisco Paco Casal para que juntos exterminen este grupo de rompepelotas. Yo le tengo fe, pero, claro, va a llevar su tiempo”, aseguró.