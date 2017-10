Paro parcial de Sintep

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Privada (Sintep) hará hoy un paro con asamblea de los centros de educación no formal: CAIF, clubes de niños, centros juveniles y otros. La movilización se hace para reflexionar acerca del modelo de tercerización y solidarizarse con los trabajadores de Educación Solidaria.

En un comunicado difundido por la Sintep, la organización señala que han pasado por un “entrecortado y sinuoso intento de negociación con las autoridades de [Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay]”. En este proceso, continúa la misiva, los trabajadores sindicalizados han discutido sobre problemáticas “que atentan contra la cobertura de derechos de los niños, niñas y adolescentes, y que configuran un modelo de precarización laboral”.

Además, denuncian que por los conflictos con la Organización de la Sociedad Civil (OSC) Educación Solidaria, los trabajadores no han podido abrir un centro juvenil. A esto se suma el cierre de puertas de cinco centros CAIF que, según dijo el secretario general del Sintep, Sergio Sommaruga, a la diaria, “se fueron quedando sin comida en distintos momentos producto del descuido de la OSC y de que el INAU [que gestiona transitoriamente] no tiene un modelo de intervención”. Los trabajadores siguen yendo a los centros, pero debido a las condiciones no pueden cumplir con la atención directa.