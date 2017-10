Parte de la oposición critica cuotas y reparación integral que establece el proyecto de ley “integral trans”

Cuando la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado termine de votar el proyecto de ley integral contra la violencia de género –que podría concretarse en la sesión prevista para hoy–, comenzará a abordar una iniciativa específica sobre la población trans, que fue el centro del reclamo de la Marcha por la Diversidad del viernes.

La “ley integral trans”, como fue denominada por las propias autoridades del Ministerio de Desarrollo Social que presentaron el proyecto, dispone, entre otras cosas, la incorporación de la variable “identidad de género” en todos los sistemas oficiales de información estadística; habilita a que el cambio de nombre e identidad pueda hacerse ante la Dirección General del Registro Civil en lugar de en los juzgados letrados de familia; establece una “prestación reparatoria” para la población trans nacida antes de 1975 que haya sido “víctima de violencia institucional” –de unos 10.833 pesos mensuales–; determina que 1% de las vacantes generadas en organismos públicos deben ser destinadas a esta población, y que las personas trans mayores de 18 años podrán acceder a intervenciones quirúrgicas y tratamientos hormonales sin necesidad de autorización judicial o administrativa.

Si bien el proyecto todavía no ha sido abordado por la comisión, algunos legisladores ya tienen opinión sobre ciertos aspectos de la iniciativa. La senadora frenteamplista Mónica Xavier (Partido Socialista) manifestó su “compromiso” de trabajar para aprobar la norma y aprobar la “mejor ley posible”. “Me parece perfecto que se vaya reparando a aquellos segmentos de la población que sufrieron tan fuerte discriminación, como las personas trans en la dictadura. Y cuando las sociedades no incorporan a todas las personas que expresan la riqueza y diversidad de la sociedad, el único mecanismo es el de la cuota, posible hasta que el nivel de conciencia haga natural [la representatividad] para todos”, expresó la legisladora, pronunciándose sobre dos de los puntos del proyecto que, a priori, parece que serán los más debatidos.

Xavier, no obstante, dijo que otros temas del proyecto merecen una mayor profundización, como “la solución propuesta para agilizar el cambio de sexo registral”. Para la senadora, si bien la alternativa actual en los juzgados letrados de familia “no ha significado una respuesta ágil al tema”, la solución propuesta en el proyecto debe ser analizada en detalle para demostrar que es más efectiva.

Por su parte, la nacionalista Carol Aviaga también se mostró partidaria, a título personal, de las cuotas. “Si las cosas empezaran a fluir naturalmente y hubiera conciencia integral, no se necesitarían cuotas de ningún tipo, pero lamentablemente para llegar a que haya oportunidades para todos, el mecanismo de las cuotas debe ser utilizado hasta que la cosa camine naturalmente”. Respecto a la pensión reparatoria, se limitó a decir que deberá “estar atada” a “distintos estudios sociales y en un contexto especial”, por lo que “no podrá ser al barrer”.

Su compañero de bancada José Carlos Cardoso, en cambio, discrepó con ambos aspectos del proyecto, al punto de calificarlos de “disparate”. “Para la población trans creemos que el Estado no debe incurrir en los beneficios”, dijo el senador, que consideró que “ir tan lejos en la reparación de víctimas es un abuso”.

El Partido Independiente, en tanto, no tiene aún una postura sobre el proyecto de ley, aunque su único senador, Pablo Mieres, hizo algunas consideraciones de corte personal. Criticó, por ejemplo, la aplicación de cuotas para esta población: “Tenemos cuota de género, para personas con discapacidad... El mecanismo de cuotificar no se puede aplicar permanentemente. No podemos estar multiplicando decisiones que fragmentan todos los ámbitos en función de colectivos diversos”. También se mostró sorprendido respecto a la reparación de la población trans que vivió la época de la dictadura: “Me gustaría entender cuál es la lógica. ¿Cómo se prueba? Porque para que exista reparación debe existir daño o perjuicio. Es un tema en una época donde había persecución a otros tipos de manifestaciones sexuales. Me llama la atención y me sorprende, pero a priori; quiero estudiarlo en profundidad, por lo que no tengo una opinión definida”.