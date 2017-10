Raúl Sendic declaró por el caso ANCAP; dijo que no compró un colchón, pero sí un short

“Hace mucho tiempo que estaba esperando esta instancia”, dijo ayer Raúl Sendic al retirarse del Juzgado de Crimen Organizado, pasadas las 19.00. El ex vicepresidente de la República concurrió en calidad de indagado por la denuncia realizada por los legisladores de la oposición tras la comisión investigadora sobre la gestión de ANCAP. Trascendidos de prensa aseguran que en la instancia Sendic dijo que no se había enriquecido durante su pasaje por la presidencia de ANCAP; con relación al uso de las tarjetas corporativas, dijo que no había comprado un colchón, pero admitió que sí adquirió un short.

Sendic dijo, en rueda de prensa, que las decisiones tomadas durante el período en el que presidió ANCAP pasaron por el directorio. “Hoy dejamos de manifiesto que muchos de los acuerdos que se firmaban decían: ‘Con la necesaria ratificación del directorio de ANCAP’”, dijo Sendic. Además, sostuvo que los 1.280 millones de dólares que se invirtieron contaban con la aprobación del Poder Ejecutivo (PE) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Afirmó que “los costos de la empresa se incrementaron por los ajustes salariales de los 8.000 estacioneros de ese momento”, por el incremento de los costos internos, y por las inversiones. “El análisis detallado no lo hice yo, lo hizo el ministro [de Economía] Danilo Astori cuando compareció en el Parlamento”, sostuvo. Sobre el precio de los combustibles, agregó: “En las comisiones parlamentarias ha quedado muy claro que ANCAP solicitó varias veces incorporar costos a los precios, y eso no fue posible. Esa situación trajo dificultades económicas a la empresa; mientras ANCAP tenía esa situación de déficit, se recaudó más de 800 millones de dólares por año, 2.400 millones de dólares en tres años, que fueron a parar a las arcas del Estado. Hay un componente importante en el precio de los combustibles que son impuestos, es casi la mitad del precio de la gasolina y 35% del gasoil. Mientras ANCAP pasaba por esa dificultad económica, tenía una importante recaudación que iba a parar a Rentas Generales”. Sendic aseguró sentirse satisfecho con la comparecencia ante la jueza Beatriz Larrieu y el fiscal Luis Pacheco, y comentó que las preguntas no fueron sobre temas jurídicos. “Todas estuvieron relacionadas a temas de gestión. Los abogados que representan a la oposición analizaron y cuestionaron aspectos de la gestión, más que elementos jurídicos o posibles irregularidades o delitos. Tuvimos la oportunidad de explicar cada uno de los puntos”. El ex presidente de ANCAP admitió que pudo haber cometido errores “como cualquier ser humano”, pero, desde su punto de vista, la denuncia no tiene sustento; no obstante “la Justicia es la que tendrá que determinarlo”.

“Pudimos tener un muy buen intercambio, pudimos contestar a todas las preguntas y hubo absoluto respeto a lo largo de toda la audiencia por parte de la jueza, el señor fiscal y todos los abogados que estaban presentes”, dijo Sendic.

“Reafirmo la confianza que tengo en nuestro sistema judicial. Siento que de todos los ámbitos en los que hemos tenido que rendir cuentas, este es el que ofrece las mayores garantías”, aseveró.

Con relación a la empresa Exor, dijo que fue impuesta por Caracas, pero después fue la petrolera venezolana PDVSA “la que quitó a Exor de la negociación; la arquitectura de la transacción fue la misma, el único cambio fue que PDVSA decidió primero sustituirla por [el banco] Bandes; luego, como se concretó, por el banco del Tesoro”.

El vínculo con Exor, que ofició de intermediaria para cancelar una deuda que el ente uruguayo tenía con la petrolera venezolana, es uno de los puntos denunciados por todos los partidos de oposición. Se señala la falta de procedimientos administrativos de contratación y la decisión extrajudicial de pagarle una compensación a Exor por haber sido excluida de la intermediación, a raíz de una decisión de PDVSA.