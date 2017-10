Sector banca oficial de AEBU asegura que directorio del BROU mintió en el Parlamento y anunció nuevas medidas

El Consejo del Sector Financiero Oficial de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) aseguró ayer, en una conferencia de prensa, que el directorio del Banco República (BROU) mintió en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados cuando negó que se estuviera privatizando el banco y que hubiera represión sindical.

El 10 de octubre asistieron al Parlamento el vicepresidente del BROU, Leandro Francolino; la segunda vicepresidenta, Adriana Rodríguez; el gerente de Sucursales, Eduardo Barbot; el gerente de Relaciones Laborales, Gustavo Igarza; y el asesor en comunicaciones, Leonardo Dieste. Según la versión taquigráfica, Francolino dijo que “no hay ninguna actividad ni ninguna parte de la empresa que sea traspasada del sector público al sector privado. Ni siquiera hay un fenómeno de tercerización, es decir, de actividades que antes eran desarrolladas por el banco y que ahora son desarrolladas por privados, como sí pasó con la limpieza o con la seguridad hace años, y como no pasó con la logística del dinero. Como estamos diciendo, el banco mantiene la gestión propia de la logística del efectivo”.

Lorena Lavecchia, del Consejo del Sector Financiero Oficial, dijo, en cambio, que tienen todas las pruebas de que se está trasladando el negocio hacia los bancos privados y los corresponsales (Abitab y Redpagos).

Sobre los casos de represión sindical, el presidente de Consejo del Sector Financiero Oficial, Matías Arbizu, dijo que el 21 de junio, en el marco del paro general del PIT-CNT, el sector “instrumentó medidas para garantizar la salida en hora de los trabajadores [...] El banco amenazó a los trabajadores con la aplicación del decreto 401 [descuento salarial por adopción de medidas gremiales] y a los gerentes de las dependencias con el inicio de una investigación sumaria en caso de que no se informara qué trabajadores habían dejado de realizar su tarea”. “Entendemos esto no sólo como una provocación, sino como un intento de amedrentar a los trabajadores”, concluyó. Arbizu dijo que el banco mantuvo su posición, no tomó las medidas anunciadas, pero “dejó la puerta abierta para otra instancia”.

Los integrantes de AEBU aseguraron que mantendrán las ocupaciones en el caso de que se cierre, en forma parcial o total, cualquier sucursal. El plan del banco es cerrar cinco dependencias del interior y fusionar la sucursal de Paso Molino con la de Sayago y la de la Unión con la del Mercado Modelo. El martes 17 de octubre, AEBU hará una movilización en la sucursal de Miguelete, en el departamento de Colonia, a la que también irán trabajadores de Soriano. Además, se harán paros sorpresivos en los edificios centrales en reclamo del cese del cierre de dependencias.