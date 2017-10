Senadores piden apurar la ley sobre financiamiento de campaña y así tener tiempo suficiente para diseñar formas de evadirla

Ayer se iba a votar en la Cámara de Senadores la ley que establece varias normas para regular y transparentar el financiamiento de las campañas electorales, pero ante la ausencia del senador del Partido Nacional Luis Alberto Heber, integrante de la Comisión de Financiación y Publicidad de los Partidos Políticos, se decidió posponer la instancia para noviembre. Los nacionalistas se oponen a uno de los puntos de la norma, el que prohíbe las donaciones de empresas. Fuentes de esta colectividad política reconocieron que el tema aún está siendo debatido en la interna, ya que “estamos pensando seriamente en expulsar a los genios que empezaron a joder con esto del financiamiento de las campañas, porque la idea era pegarle al Frente Amplio, pero ahora resulta que no vamos a poder recibir donaciones de empresas. O sea que todos estos años de defender los intereses de los banqueros, estancieros e industriales no nos van a servir para nada”.

A pesar de que desde todos los partidos políticos se aceptó posponer la votación, varios legisladores no ocultaron su molestia por la situación. “Este no es un tema fácil que se pueda resolver en un par de meses. Y no falta tanto para las elecciones. Hay que definir las nuevas reglas del juego, votarlas, implementarlas y, encima de eso, diseñar las manganetas legales para evadir los nuevos controles y seguir haciendo campaña como siempre”, aseguró un senador del Partido Colorado. Un colega suyo del Frente Amplio coincidió con este diagnóstico, y acotó: “El refrán ‘hecha la ley, hecha la trampa’ es eso, un refrán, no es literal. Ese tipo de cosas llevan años de estudio”. El legislador dijo que en el caso de la ley de cuotas “fue clarísimo que en el apuro por hacer trampas se cortó demasiado grueso, al punto de que al poco tiempo ya se estaban diseñando más garantías para que se cumpliera con el espíritu de la norma. Si pasa lo mismo con el financiamiento, en 2020 vamos a seguir discutiendo esto, algo que no le conviene a nadie. Hay que saber actuar con discreción y sutileza”.