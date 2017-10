Sindicato Anestésico Quirúrgico rechaza salario de 200.000 pesos

El presidente del Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ), Neder Beyhaut, aseguró que la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) pretende imponer una “tarifa plana” para todos los médicos, en referencia a la propuesta de implementar cargos de alta dedicación para que los profesionales trabajen más horas en un solo lugar, algo que ASSE acordó con el Sindicato Médico del Uruguay (SMU). Beyhaut dijo que “no es lo mismo el riesgo que asumen los cirujanos y los anestesistas que el que asume un dermatólogo”. Estas declaraciones, realizadas a El Observador, generaron malestar entre los galenos. El domingo, el SMU emitió un comunicado en el que 16 sociedades científicas expresan su rechazo. “Las declaraciones del doctor Beyhaut reflejan una postura soberbia y perimida, que no representa en absoluto a la visión que los médicos tenemos de la medicina moderna”, dice el texto.

El presidente del SMU, Gustavo Grecco, recordó que en una asamblea del SAQ, en 2015, ya se había dicho algo similar. “Nosotros rechazamos ese concepto. El riesgo tiene que ser manejado con aseguradoras. De ninguna manera podemos aceptar que un mayor riesgo implique un mayor salario. Lo que dijo [Beyhaut] es agresivo y profundamente hiriente para el resto de los médicos. Pasarlo por alto es imposible”, sostuvo.

Grecco preguntó: “¿Una apendicitis es más grave que un melanoma, el cáncer más agresivo de todos?”. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el melanoma es “un tumor maligno derivado de los melanocitos cutáneos, la forma más mortífera de cáncer de piel”.

Males endémicos

El SAQ rechaza el acuerdo salarial al que llegaron el SMU y ASSE; por eso, hará paros de 72 horas el 17, 18 y 19 de octubre. Grecco dijo que esa medida perjudica a “la población más vulnerable, que se queda sin asistencia”. El presidente del SMU aclaró que el sistema de alta dedicación es una “propuesta del gobierno que comparte, pero quien impulsa los cambios en salud y quien tiene la rectoría es el Ministerio de Salud Pública [MSP]”. Además, la alta dedicación es una manera de “combatir los males endémicos de mercado laboral, como el multiempleo. No es la solución mágica, pero sí es una mejora en términos de remuneración. La idea es que sea una forma de acceso al mercado laboral que les permita a los médicos no estar corriendo de un sitio para otro”.

Beyhaut, por su parte, dijo a El Observador que la alta dedicación puede llegar a “ser esclavizante” y genera “inseguridad laboral” a los especialistas, porque dependen de una sola institución y, en caso de despido, se quedarían sin trabajo. Desde el SMU aseguran que la propuesta se trasladó al SAQ, pero el sindicato se negó a discutir. A pesar de la negativa del sindicato, Grecco dijo que el SMU “jamás va a hacer las cosas sin escuchar”. “Si no quieren participar, no es porque no los hayamos incluido. Nosotros tenemos colegas anestésico-quirúrgicos que son socios y dan su opinión, pero, por ley, el SMU representa a todos los médicos”, afirmó.

Varios quioscos

Grecco confirmó a la diaria que la propuesta salarial de ASSE para los cirujanos y anestesistas asistentes que trabajen bajo el régimen de alta dedicación es de 172.207 pesos nominales por 175 horas mensuales (40 horas semanales) y de 205.664 pesos por 209 horas (48 semanales); el cirujano jefe de equipo cobrará 215.258 pesos por 40 horas y 257.080 pesos por 48. La distribución de las horas se hará de la manera que el médico arregle con la institución. “Son cargos por los que no se pide exclusividad. Los médicos trabajamos bastante más que eso”, dijo. A ese salario hay que sumar el acto médico, que, según Grecco, es “un complejo mecanismo. En ASSE hay una partida para todos los anestésico-quirúrgicos”, mientras que en el sistema privado “cobran lo que acuerdan”.

Si bien con la alta dedicación no se elimina el acto médico, el componente más fuerte sería el salario fijo, que llega a 75%, mientras que el pago variable sería 25%. “Por fuera de la alta dedicación se podrá seguir trabajando y cobrando el acto”, concluyó.