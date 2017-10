Sindicato de Trabajadores de Géant ocupa un depósito en denuncia de un despido “injustificado”

Empleados del centro de distribución perimetral del Géant están trancando la salida de mercadería desde hace una semana, a raíz del despido de un trabajador que realizaba tareas sindicales. El secretario de organización del Sindicato de Trabajadores del Géant, Santiago Santarcieri, dijo a la diaria que ayer hicieron una denuncia en la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social: “Nosotros reivindicamos la reinserción del trabajador; que la Inspección se expida sobre la situación, que investigue”.

El delegado sindical del centro, Denis La Luz, contó a la diaria que en el sindicato creen que lo que determinó el despido fue que este ex trabajador había denunciado un caso de racismo. Según relata el sindicalista, uno de sus compañeros, luego de “varias actitudes problemáticas”, dijo durante un almuerzo que “estaba rodeado de negros”, levantó su plato y se fue. Esta actitud fue rechazada por varios trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, que decidieron presentar una carta a la gerencia. La Luz señaló que desde la empresa “no sólo no dieron explicaciones [por el hecho] sino que despidieron al compañero que envió la carta”. La empresa despidió al ex empleado aduciendo “mejoras en el servicio”, algo que, según La Luz, “hacen cuando no tienen por qué despedirte”. Los trabajadores trasladaron la discusión a la Dirección Nacional de Trabajo, que, tras las instancias de negociación, presentó “varias opciones a la empresa”; entre ellas, enviar al trabajador a seguro de paro y luego reintegrarlo en otra dependencia. “La empresa dijo que no y que no había vuelta”, explicó La Luz. Por esto es que “con mucho esfuerzo” se encuentran ocupando las 24 horas las puertas de salida de mercadería, aunque, aclara, “el personal entra y sale”. La Luz también contó que recibió “constantes” amenazas de despido por parte de la gerencia de la empresa, y denunció que hay más irregularidades.

Dolor

El 18 de este mes, a un día de comenzar la ocupación, los trabajadores sindicalizados del Géant se enteraron de que en un depósito ubicado en la calle Jaime Cibils un trabajador de 19 años tercerizado que estaba operando para Devoto (supermercado de la misma cadena que Géant) perdió la vida trabajando con una máquina elevadora. La Luz contó que hace aproximadamente un mes el sindicato había presentado un informe a la gerencia de la empresa y al área de Recursos Humanos por la “preocupación sobre la situación de los trabajadores tercerizados y la maquinaria”. Según el representante, hicieron el informe porque los trabajadores tercerizados “muchas veces no tienen preparación” para operar las elevadoras. “Hay casos en que van aprendiendo sobre la marcha. Capaz que este [el fallecido] tenía libreta, pero nosotros ya habíamos denunciado que la falta de experiencia era notoria”, expresó La Luz. Desde la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social afirmaron que se encuentran investigando el caso desde el mismo día del fallecimiento.