Tabaré Vázquez firmará hoy decreto que establece la obligatoriedad de rendir viáticos

El prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, anunció que el presidente Tabaré Vázquez le pondrá su firma hoy en el Consejo de Ministros a un decreto que establece la obligación de los jerarcas de la administración central de rendir los viáticos de las misiones oficiales en el extranjero.

El prosecretario habló en una rueda de prensa después de participar en el acto de apertura del Encuentro Nacional de Voluntariado, el sábado en la Torre Ejecutiva.

“Rendir cuentas, ya rendimos cuentas siempre, pero respecto de las misiones oficiales, ahí hay básicamente tres ítems [pasajes, alojamiento y alimentación]. Están los pasajes aéreos, cuando no los cubren las organizaciones internacionales, porque muchas veces los funcionarios viajan pero esos gastos los cubren las instituciones que nos convocan. Eso se acredita con los tickets aéreos o con lo que fuere”, explicó Roballo. El prosecretario agregó que el decreto pretende “establecer con mayor claridad que el sobrante que haya por viáticos, por cualquiera de esos ítems, se devuelve”.

“En algunos casos podrá ser mucho, en otros casos podrá ser muy poco; depende del país a donde vayamos. Uruguay ya tiene un sistema que es austero. No importa. El presidente de la República quiso dar un paso más en ese sentido y, más allá de la significación económica, es una señal de austeridad y de transparencia que creemos que la sociedad necesita ver”, añadió.

Roballo agregó que la norma establece “sanciones” para quien no cumpla en tiempo y forma con la liquidación: “Lo tiene que devolver y, mientras tanto, no cobra el sueldo”. El decreto “no es un saludo a la bandera”, no es una “medida simbólica, es “una medida real, contundente”, concluyó.