Tensa interna nacionalista tras cruce entre Lacalle Pou y Larrañaga: ayer se suspendió la bancada de senadores del PN

La interna nacionalista atraviesa su peor momento en lo que va del año. Los dichos del ex presidenciable y ahora senador Luis Lacalle Pou sobre la situación del intendente de Soriano, Agustín Bascou, desataron mucho enojo en Alianza Nacional (AN), al punto de que su principal referente, Jorge Larrañaga, manifestó el domingo haberse sentido decepcionado por los dichos de su ex compañero de fórmula, de quien dijo que “no actuó de forma prudente y coherente”.

Ayer, la reunión de senadores del Partido Nacional (PN) –que incluía también a los coordinadores de la Cámara de Diputados– debió ser suspendida luego de que se anunciara que los legisladores de AN no asistirían al encuentro.

Según explicó uno de ellos a la diaria, la ausencia de los senadores no se debió exclusivamente al malestar causado por los dichos de Lacalle Pou, aunque es indudable que están ante una “situación complicada” que influye en el clima general. “Estamos procesando las cosas”, explicó un dirigente.

En medio de este pleito, el diputado Pablo Iturralde, que no está vinculado con ninguno de estos dos sectores del partido, reclamó que sea el directorio del PN el que tome las decisiones sobre la situación: “El directorio es la autoridad más representativa del partido, debe ser el que tome las decisiones más fuertes y vinculantes”, dijo en declaraciones a Radio Uruguay.

A la Justicia penal

Por su parte, ayer se conoció que el Frente Amplio (FA) de Soriano presentará una denuncia penal contra Bascou, si es que la Junta Departamental no vota la creación de una comisión investigadora para estudiar las circunstancias que rodearon la compra de combustible que hizo la comuna en una estación de servicio que era de propiedad del intendente.

El presidente de la Mesa Departamental del FA en Soriano, el ex diputado Roque Arregui, dijo ayer a Montevideo Portal que los abogados de la fuerza política ya trabajan en la preparación de esta denuncia, aunque no sería presentada si la Junta Departamental aprueba crear la comisión investigadora.

Arregui, no obstante, sostuvo que posiblemente la iniciativa no prospere en el legislativo departamental. “Vamos a esperar a esa instancia. Si [la investigadora] no se llega a conformar, ya tenemos resuelto hacer el juicio penal”, señaló. En la sesión extraordinaria de la Junta del 26 de setiembre, que resolvió no iniciar un juicio político contra Bascou, algunos ediles del sector de Lacalle Pou se manifestaron a favor de crear una comisión investigadora. Arregui incluso valoró la posición de Lacalle Pou sobre el tema: “Son declaraciones positivas, que están de acuerdo con lo que debe ser la ética”.