Trabajadores aseguran que ASSE sanciona a los funcionarios por hacer denuncias

Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), dijo ayer a la diaria que la dirección de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) quiere silenciar las denuncias de los trabajadores por medio de sanciones. Ayer la FFSP hizo un paro parcial, de 6.00 a 18.00, que incluyó una movilización, a las 11.00, en la puerta del Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología (INOT). Pereira dijo que se tomó esa medida en rechazo a las sanciones impuestas a dos funcionarias del Centro Hospitalario Saint Bois que denunciaron a la directora, Sandra Medina, por supuestas irregularidades, que fueron desestimadas. Las sanciones a las trabajadoras se basan en que la información que manejaron es confidencial; no obstante, el presidente de la FFSP dijo que se tomaron los recaudos para que la información no se hiciera pública. “Las denuncias se entregaron a la presidenta del directorio de ASSE [Susana Muñiz]. Sabíamos que la información era reservada, como historias clínicas y partes de operaciones, por eso no hicimos una denuncia pública ni se divulgó por otros canales”, afirmó. Según Pereira, otro motivo para tomar la medida fue que las trabajadoras no dieron el nombre de las personas que entregaron la información a la FFSP.

Otro caso es el del trabajador del Hospital Español que denunció, hace un año, la falta de agua caliente en la institución por casi 24 horas. Si bien el hombre todavía no recibió la sanción, “[la división] Jurídica de ASSE planteó que el directorio tenía que aplicar una pena de entre 16 y 90 días” por “generar alarma pública”. “Esta es una política para tratar de que no se hagan las denuncias, pero nosotros las vamos a seguir haciendo, no con el afán de destruir al organismo, sino para que se mejore la atención al usuario y para mejorar las condiciones laborales”, sostuvo.

La FFSP pedirá reuniones en ASSE, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y en el Ministerio de Salud Pública (MSP). Con respecto al acatamiento al paro, Pereira aseguró que fue de entre 60% y 70%, según la recorrida primaria. la diaria intentó comunicarse con las autoridades de ASSE, pero desde la institución declinaron hacer declaraciones.