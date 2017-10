Trabajadores tercerizados de OSE en conflicto por licitación que reduce la plantilla de empleados

El viernes hubo una concentración en la puerta de la Oficina Central de OSE (Carlos Roxlo y Constituyente) a cargo del Sindicato de Trabajadores Tercerizados de esa empresa pública. Entre estruendos de diversas fuentes, los trabajadores entregaron volantes titulados “¡Basta de manoseos!”, en los que denunciaron que OSE “modifica licitaciones y los únicos perjudicados son los trabajadores tercerizados”. Indicaron que las nuevas licitaciones “reducen la plantilla de trabajadores en un 20%” y “proponen la disminución salarial, beneficiando a aquellas empresas que pretendan pagar menos a sus trabajadores”. Además, aseguraron que las nuevas licitaciones tienen “cláusulas de selección de personal de carácter subjetivo que tienen como fin dejar a compañeros sin trabajo”. “Esta persecución comenzó cuando los trabajadores tercerizados comenzamos a organizarnos, y año tras año empeora”, concluía el volante.

Un delegado del Sindicato de Trabajadores Tercerizados de OSE señaló a la diaria que está por vencerse la licitación de los 85 empleados que toman el consumo en Montevideo, y la nueva licitación es para 60 trabajadores, por lo que va a faltar personal para realizar la tarea, ya que la lectura de los medidores la hacen todos los días “y la cantidad de rutas no disminuyó”, explicó el sindicalista. Agregó que la nueva licitación es por un período de nueve meses, en vez de dos años –como la anterior–, y que además les pagarían cerca de 4.000 pesos menos de salario (en la actualidad cobran 25.000 pesos nominales por ocho horas diarias). El delegado explicó que los empleados tercerizados trabajan para empresas que se presentan en la licitación, pero, aun cuando todas ganen, “una cantidad de compañeros van a quedar sin trabajo”.

Sobre las cláusulas de selección de personal, indicó que el carácter “subjetivo” radica en que la nueva licitación dice que se va a tomar en cuenta “el desempeño y el trato del trabajador”: “De repente te llevaste mal con tu jefe o reclamaste alguna cuestión, y después en la evaluación consideran que no sos adecuado para esa tarea, no vas a clasificar y vas a quedar sin trabajo. Pero no es por cantidad de servicios ni por tu rendimiento laboral. Es una evaluación desde una perspectiva que no queda clara”, aseguró el sindicalista, quien además señaló que el año pasado ya habían tenido “un problema grande”, porque OSE quiso bajarles el salario a 14.600 pesos nominales bajo un laudo diferente, pero se solucionó luego de que los trabajadores ocuparon las instalaciones de la empresa pública. Según el delegado, desde aquel problema, OSE toma medidas que apuntan cada vez más a “complicar el relacionamiento de los empleados con los trabajadores tercerizados”, y les van quitando “recursos a la tarea”. Por último, el sindicalista aseguró que las autoridades de OSE no consideran “ciertos riesgos” que tiene el trabajo en la vía pública, como las mordidas de perros. La Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios emitió un comunicado el viernes en el que señala que los trabajadores de empresas suministradoras de mano de obra están sometidos “constantemente a un manoseo e inestabilidad laboral que con la figura de la tercerización se disfraza de legalidad”. “Se pulveriza una relación laboral, imponiendo contratos a término para tareas que son permanentes, marcados por el tiempo que dura la relación comercial de la empresa con el organismo”, continúa el texto, y remarca que el cambio de licitación en OSE llevará a que los trabajadores “sufran una importante pérdida salarial y, lo que es más aberrante aun, una reducción del 20% de los puestos de trabajo”.

“Rechazamos fervientemente esta estrategia del capital que nos demuestra, una vez más, que el objetivo es pisotear los derechos que con tanto esfuerzo el movimiento sindical ha conquistado, sirviendo únicamente para desarticular la organización sindical y precarizar las condiciones de empleo. Nos es fundamental sumar fuerzas para hacer frente a esta situación”, finaliza el comunicado.