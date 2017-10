Vázquez anunció que acuerdo con UPM podría firmarse la semana próxima y MEF asume que “perdió”

En la negociación del gobierno uruguayo con UPM subsisten diferencias “importantes” entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la empresa finlandesa, según sostienen en esta cartera. Sin embargo, en forma “sorpresiva” para el equipo del MEF, el presidente Tabaré Vázquez anunció ayer, en una entrevista con la radio Sarandí, que el acuerdo de inversión con UPM podría firmarse la semana próxima. “Hoy debo decir que hemos avanzado mucho, a tal punto que estamos casi cerrando el acuerdo con UPM. Espero, si no surge nada, que en el correr de la semana que viene ya tengamos el acuerdo hecho, a consideración del gobierno nacional y de las autoridades centrales de UPM”, manifestó Vázquez. Remarcó que entre los equipos negociadores hay un “99 y pico por ciento” de acuerdo en los temas tratados. En el MEF apuntan que no hubo ningún avance sustantivo en los últimos días que permita pronosticar el desenlace anunciado por Vázquez, e interpretan las declaraciones del presidente como una forma de laudar el tema. “Ya perdimos”, graficó una fuente de la cartera.

El presidente afirmó en la entrevista que la negociación con UPM fue “muy intensa”. “No fue fácil. Si le dábamos todo a UPM, lo hubiéramos arreglado en un día, en un mes, pero llevamos un año y tres meses [de negociaciones]”, apuntó Vázquez. Aseguró que ni bien se firme el acuerdo, se conocerá el texto y se responderán “todas las preguntas que se nos quieran hacer”, pero hasta tanto, hay una cláusula de confidencialidad. Por otra parte, confirmó que la planta se instalará en Durazno, próximo a la ruta 5.

Los periodistas de Sarandí le preguntaron si las diferencias de enfoque con el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, en este tema, tienen que ver con que este último tiene una visión más “economicista” y Vázquez una visión más “política”. El presidente contestó que no pueden separarse ambas visiones; dijo que si UPM realizará una inversión muy importante, generando puestos de trabajo y capacitación, “desde el punto de vista económico es una excelente ecuación para el país, y entonces es bueno desde el punto de vista político”. “Creo que a lo largo de estos 12 años hemos visto que la llegada de inversiones extranjeras mejoró las condiciones de vida de los uruguayos”, concluyó.

Por otra parte, consultado sobre cuáles serán los principales temas de agenda de gobierno de aquí a que termine su mandato, Vázquez mencionó una “segunda generación de reformas”, en particular, la reforma de la salud. Explicó que los cambios introducidos durante el primer gobierno implicaron “cosas interesantes” para el país, como la universalización de los servicios, pero a la reforma “hay que mejorarla y ajustar algunas cosas que no han marchado bien”. Consideró que se debe insistir “mucho más en el primer nivel de asistencia” y garantizar que se cumpla con la complementariedad, tanto entre actores públicos como público-privada, “que no se ha dado en muchos casos”.

Afirmó también que debería estudiarse una reforma laboral, porque “en el mundo se vienen tiempos de cambios civilizatorios, y sobre todo en el mundo del trabajo”. Como ejemplo, mencionó que el concepto de “plusvalía” ha cambiado con la globalización, y se refirió a los procesos de automatización. “Hay una revolución intelectual, del conocimiento, de la innovación, que va a generar que algunos trabajos queden obsoletos, porque no se van a utilizar los procedimientos que se utilizaban. Hay que hacer un diagnóstico de situación, intentar ver hacia dónde vamos y hacia dónde va el mundo” y “capacitar en esa dirección”, evaluó el presidente.

Vázquez también fue consultado sobre las diferencias entre el gobierno y el Frente Amplio (FA) con respecto a algunos temas, como la política exterior. “Nuestra fuerza política en ningún momento nos enrostró que no estábamos cumpliendo con el programa de gobierno. Si hubo alguna insinuación, sobre todo en política exterior, claramente demostramos que estamos cumpliendo con el programa comprometido”, sostuvo Vázquez. Comentó que cada vez que se encuentra con el embajador de Chile en Uruguay o con la presidenta Michelle Bachelet, le preguntan cuándo se va a aprobar el Tratado de Libre Comercio con Chile. El proyecto está a estudio del Parlamento desde principios de año y enfrenta resistencias en el FA. Agregó que cada vez que le preguntan él responde: “Yo qué sé, está en el Parlamento”. Vázquez apuntó que alguien del FA argumentó que no se estaba cumpliendo con el programa en este caso, y aseguró que el programa de la fuerza política dice que se debe fortalecer la cooperación sur-sur.

Sobre la promesa de “cambiar el ADN” de la educación, Vázquez dijo que “se vienen desarrollando los cambios”, aunque “quizás no con la velocidad” que se pretendía.

Finalmente, sobre el subsidio que se otorgó al ex vicepresidente Raúl Sendic tras su renuncia, Vázquez consideró que si hubo otros legisladores que lo cobraron, “también tiene derecho Sendic”. De todos modos, acotó que él renunció a cobrar el subsidio que le correspondía luego de que terminó su mandato en la Intendencia de Montevideo, y sostuvo que “el tema del subsidio” debe pensarse “más en profundidad”. Sobre la renuncia de su vicepresidente, se limitó a manifestar que las presuntas irregularidades denunciadas están a consideración de la Justicia y que Sendic fue un “excelente compañero de trabajo”.