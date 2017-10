Vázquez aseguró que “no hay divisiones” en el gobierno por UPM

El presidente Tabaré Vázquez dijo al semanario Búsqueda que el gobierno está trabajando para que el acuerdo de inversión con la pastera finlandesa UPM se firme este mes. “Estamos muy avanzados”, afirmó el presidente. Sus declaraciones contrastan con lo manifestado por el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, a la diaria la semana pasada, cuando sostuvo que se está “muy lejos” de un acuerdo.

Vázquez se refirió también a la renuncia del jefe de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas, Andrés Masoller, motivada por diferencias en torno a la negociación con UPM. El presidente aseguró que en el gobierno “no hay divisiones” con respecto a este tema. “Lo que sí hay es un equipo serio y responsable, que defiende los intereses del país”, afirmó.

Ayer el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, dijo en el programa Desayunos informales, de Canal 12, que UPM a veces pide “más de lo que corresponde” y que además no lo hace “como corresponde”. No obstante, consideró que Masoller se equivocó al presentar su renuncia, decisión que atribuyó a una “bronca”. “No hizo lo que mi abuelita me enseñó desde chiquito, que es contar hasta diez. Cuando uno toma decisiones frente a una bronca, generalmente se equivoca”, dijo.

La oposición ha exigido información sobre las negociaciones con la pastera finlandesa. El Partido Nacional anunció que se propone citar a comisión a los ministros de Economía, Industria, Vivienda y Transporte. Por su parte, el Partido Independiente pretende tener una reunión privada con Vázquez. El presidente dijo a Búsqueda que su gobierno proporcionará información sobre este tema “a la oposición y a todos los uruguayos, con total transparencia”. Rossi, en tanto, aseguró que muchos de los legisladores que hablan de “secretismo” en las negociaciones asistieron al congreso de ediles cuando él respondió preguntas abiertas sobre UPM.