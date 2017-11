Apartaron del cargo a jurado de MasterClass “hasta tanto la situación se dilucide en los ámbitos correspondientes”

Ayer empezó a correr como reguero de pólvora por WhatsApp un comunicado del colegio y liceo Elbio Fernández dirigido a familiares de alumnos, en el que se señalaba que “ante los hechos trascendidos en las últimas horas” referentes “a la situación personal del profesor Guillermo Freijido”, la institución resolvió separar “preventivamente” del cargo al docente, “con prohibición de tomar contacto con nuestros alumnos y de acceder a nuestra institución”.

Freijido es conocido por ser uno de los jurados del programa MasterClass, un reality de talentos musicales infantil que se emite los domingos por Teledoce. A todo esto, también ayer, ese canal emitió un comunicado en el que informó que habían decidido apartar del cargo a Freijido “hasta tanto la situación se dilucide en los ámbitos correspondientes”. “La producción de MasterClass tiene absoluta tranquilidad de haber acompañado a los alumnos de la Escuela de Música en cada una de las instancias: clase, ensayo y gala, como es habitual en todas las producciones que se realizan en el canal. Asimismo informamos que durante las dos temporadas del programa no se registró ningún tipo de inconveniente”, finalizaba el comunicado de Teledoce.

la diaria se contactó con Enrique González de Toro, presidente de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular (SAEP) –asociación civil propietaria de la Escuela y Liceo Elbio Fernández–, quien explicó que el martes se enteraron de algo que había trascendido en el Instituto Crandon, el otro colegio donde trabaja el docente implicado, y que se trataba de una “situación personal en el ámbito familiar del profesor Freijido”.

“Frente a eso, decidimos esperar, hasta que de noche él [Freijido] le transmitió a una de nuestras directoras la angustia que estaba viviendo por la situación familiar y que estaba planteando en los distintos lugares que trabajaba cómo lo afectaba la situación que estaba viviendo”, señaló González. Agregó que ayer de mañana, como la situación había tomado estado público, “en resguardo de los alumnos y como una respuesta a los padres”, tomaron la decisión de separarlo temporalmente del cargo y “esperar a ver qué es lo que pasa”. Sobre la “situación familiar”, el jerarca del Elbio indicó que se trataría de una conducta “que no es recomendable”. No obstante, González indicó que no tiene pruebas sobre ese supuesto hecho y que Freijido “estaba muy apesadumbrado por esa situación que estaba viviendo”.

A su vez, González subrayó que en el Elbio no tienen “ninguna denuncia” ni conocimiento de que haya habido “conductas irregulares” del profesor implicado. “La verdad es que estamos todos totalmente apesadumbrados y sorprendidos. No sé qué palabras usar. Y qué va a pasar mañana, yo qué sé... Por otra parte, es muy difícil recomponer una crisis de confianza de este estilo”, señaló el presidente de SAEP. Por último, reflexionó sobre lo alarmado que estaba por “los niveles a los que puede llegar la impunidad que da sentarse detrás de un teléfono y saber que no le pasa nada a nadie”, refiriéndose a los rumores sobre el tema que circularon por WhatsApp. “La verdad, es muy aleccionante, porque esto implica que ante cualquier cosa hay que cuidarse el triple”, finalizó.

Antes del cierre de esta edción, en el programa Santo y Seña, se dijo que la Justicia no encontró pruebas para procesar a Freijido. la diaria intentó comunicarse con él varias veces, pero no obtuvo respuesta.