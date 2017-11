ASSE recibe reconocimientos de calidad; diputado Lema se alegra, pero insiste en las irregularidades

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) está en el ojo de la tormenta mediática por una serie de irregularidades constatadas desde 2008, que son investigadas por una comisión parlamentaria que se formó hace tres meses. Es cierto que de las cuestiones positivas de este prestador de salud –que es el que tiene mayor despliegue en el territorio nacional, mayor número de afiliados, que atiende a parte de la población con menores recursos y cuyos usuarios suponen un menor gasto que los del sector privado– se habla bastante menos. En estos últimos días, ASSE difundió dos evaluaciones externas muy positivas: por un lado, recibió cuatro reconocimientos del Instituto Nacional de Calidad (Inacal); por otro, una encuesta de Cifra muestra que cada vez más usuarios piensan que desde la implementación de la reforma de la salud ha mejorado la calidad de la atención en hospitales y policlínicas de ASSE.

Laureles de calidad

El Inacal es una persona jurídica del derecho público no estatal que se creó en 2005, continuando la tarea del Comité Nacional de Calidad, que se había creado en 1991. “Inacal estudia las organizaciones para mejorarlas”, explicó a la diaria Gonzalo Blasina, director ejecutivo del instituto. Los premios se entregaron el 26 de octubre. El Premio Nacional de Calidad lo obtuvieron el sector de atención de clientes de Antel, el operador logístico Costa Oriental SA, la empresa de agronegocios Damboriarena Escosteguy SRL y el frigorífico San Jacinto-Nirea SA; recibió dos menciones –por liderazgo de alta dirección y por planeamiento– el Sanatorio SEMM-Mautone.

Fue en la categoría “compromiso con la gestión pública” donde ASSE fue más reconocida. El hospital Maciel recibió tres reconocimientos: por el block quirúrgico y el servicio de hematología y trasplante de progenitores hematopoyéticos (trasplante de médula ósea) recibieron la categoría plata, mientras que el servicio de internación domiciliaria del Maciel obtuvo el premio de bronce. La unidad de cuidados intensivos del hospital Pasteur recibió la categoría plata del premio Compromiso con la Gestión Pública. A nivel de la salud, fueron premiados en la categoría Compromiso con la gestión privada el Banco de Sangre del servicio de medicina transfusional del Sanatorio Americano (plata), el servicio de farmacia de ese sanatorio (bronce) y el servicio odontológico de ANDA-Colonia (bronce).

El miércoles ASSE celebró los galardones en una actividad a la que concurrieron jerarcas y trabajadores. Susana Muñiz, presidenta de ASSE, destacó que sólo se podían presentar a cuatro premios, y que obtuvieron los reconocimientos. “Es una motivación importante que nos desafía a seguir mejorando y que demuestra el compromiso de nuestros equipos con la salud de la población”, valoró. Según cita la nota publicada en el sitio web de ASSE, Álvaro Villar, director del hospital Maciel, expresó que el centro de trasplante de médula ósea “es, por muchas razones, el mejor del país en cuanto al tipo de técnicas que realiza, la forma en que trabaja con servicios del interior, y del exterior, como el Instituto Pasteur de París”. A su vez, explicó que el servicio de atención domiciliaria “garantiza que todos los pacientes que tenemos internados en esas condiciones reciban en su casa la medicación, las curaciones y la atención médica, en tres turnos, todos los días del año”. Loreley Martínez, directora del hospital Pasteur, destacó que el CTI del hospital ya había sido premiado en 2015, cuando también había recibido la categoría de plata en el premio de Compromiso con la gestión pública.

Blasina comentó que la premiación se basa en diferentes modelos; evaluadores de Inacal estudian la documentación que aportan las organizaciones que se postulan, y visitan los lugares “para verificar en el lugar el buen nivel de gestión”; luego, cada equipo de evaluadores remite al consejo de jueces un informe, y ese consejo, integrado por cinco técnicos de mucha experiencia, decide a quién se premia. Puntualizó que en los hospitales “es importante el estudio de los protocolos de trabajo que nos permitan hacer las cosas con el mejor nivel de eficacia y eficiencia posible”. Agregó que “es muy importante la capacitación de la gente y la buena gestión humana, la buena gestión de equipos de trabajo, el clima laboral, la capacitación, el intercambio de información en la organización”. Dijo que el Premio Nacional de Calidad es “un estado más avanzado, de mayor madurez y posterior”, al que las organizaciones se presentan luego de afianzarse. Acotó que el área de la salud es particular, porque “hay un tema de complejidad de operaciones que dificultan que un hospital entero vaya por un premio de calidad”, ya que hay muchos profesionales involucrados, y a veces “es más razonable optimizar la gestión a nivel de unidades”. Comentó que a nivel nacional “falta mucho para tener servicios de excelencia”.

En cuanto a ASSE, aseguró que “tiene evaluadores de buen nivel de formación”, y opinó: “Para mí es un orgullo que en el hospital Maciel se pueda hacer servicio de hematología prácticamente de excelencia, porque la categoría plata es muy valiosa. Me consta que cuando se inició este servicio había gente que decía que era una locura pretender poder hacer este tipo de trasplantes de médula o servicio hematopoyético a nivel público, y hoy se hace con un excelente nivel”. El Inacal hizo sugerencias para que el próximo año las instituciones puedan alcanzar la categoría oro.

Bien vista

“En momentos en que se dice cualquier cosa de ASSE” constatar que usuarios y trabajadores “están diciendo algo distinto” es una cuestión positiva, consideró Muñiz en la actividad del miércoles. Se refería a la encuesta nacional de Cifra, que se hizo entre el 22 de setiembre y el 5 de octubre a 801 personas mayores de 16 años de todo el país. Como se observa en los gráficos, cada vez más usuarios de ASSE consideran que mejoró la calidad de atención. El otro dato importante que detectó la encuesta es que la mayoría de los usuarios de instituciones privadas consideran, también, que la calidad de atención de ASSE ha mejorado. La gestión del prestador público no está tan bien valorada entre los usuarios del sector privado, pero sí entre los usuarios de la propia ASSE.

No conforma

Consultado por la encuesta, Martín Lema, diputado del Partido Nacional que ha impulsado las denuncias contra ASSE, explicó a la diaria que “cada vez que llegan datos positivos y favorables de los usuarios de ASSE nos pone contentos, porque con las denuncias buscamos corregir la mala gestión, que más allá de encuestas que pueden darse, legítimas todas, está acreditada a través de irregularidades y presuntos hechos de corrupción que motivaron la promoción de una investigadora por parte del diputado [Eduardo] Rubio”. Dijo, además, que no le sorprenden los resultados favorables, “porque en ASSE hay héroes anónimos que son los que sacan los servicios adelante” y “en honor a ellos” es que se hacen las denuncias.

Hasta ahora la comisión ha profundizado en el caso del hospital de Bella Unión, que en 2014 multiplicó por 14 el gasto en traslados, luego de contratar a una empresa formada por dos ex directores de ese hospital. A Lema no le conformaron las declaraciones de Muñiz ni las de los ex directores, e insiste en que la jerarca no alcanza a documentar lo que afirma.