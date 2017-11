Astori y Leonardo de León cruzaron cuestionamientos

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, opinó que el Tribunal de Conducta Política (TCP) del Frente Amplio (FA) debería abordar el caso del manejo de las tarjetas corporativas por parte del senador de la lista 711 Leonardo de León, cuando era jerarca de Alcoholes del Uruguay (Alur). “Me parece que el proceso que se le dio al caso [Raúl] Sendic fue el correcto; al mismo tiempo supuso un fortalecimiento institucional del FA a través de su Comisión de Ética, pero también a nivel de la participación de los organismos de dirección. No veo por qué no seguir el mismo camino [en el caso De León]; son casos que lucen muy similares y no entendería por qué se seguiría un camino distinto”, dijo el ministro en entrevista con el programa La mañana de la radio El Espectador.

De León dijo a El País que las afirmaciones de Astori son “tristes” y lamentó que no lo hubiera llamado “para interiorizarse del tema”. “Quizá él también debería ir a los órganos del FA por cosas del pasado que lo involucran”, agregó, sin dar mayores detalles.

En tanto, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi (Movimiento de Participación Popular), quien fue crítico con el ex vicepresidente Raúl Sendic, escribió el sábado un enigmático mensaje en Twitter: “Si el mismo problema surge del mismo colectivo, estamos ante una cuestión ideológica. Si no es así, conviene aclarar cuáles son los objetivos”. Según dijeron a la diaria allegados a Orsi, el intendente quiso referirse a la situación de De León y la lista 711.

Por su parte, De León dijo a la diaria que no está dispuesto a responder “la cantidad de disparates” que se dicen públicamente sobre su manejo de las tarjetas corporativas. Insistió en que dará su versión de los hechos cuando lo cite a declarar la Justicia, a raíz de la denuncia que hizo el Partido Independiente. Sobre su eventual comparecencia ante el Tribunal de Conducta Política del FA, que lo citaría de oficio, se limitó a señalar que el lugar que le da garantías es la Justicia. “Hay tantas cosas para actuar de oficio... Pero yo no voy a opinar”, manifestó, y agregó que se siente “muy tranquilo”.