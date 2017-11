Comparecencia en el Senado de cinco ministros por UPM estuvo “flechada”; oposición acusa a todos de “llevar carpetas con papeles”

La Cámara de Senadores, a instancias de legisladores del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente, convocó a los ministros de Economía y Finanzas, Danilo Astori, de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León, y de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, para que brinden detalles sobre el acuerdo firmado con la empresa UPM.

“Esto fue una tomada de pelo a la democracia”, dijo un legislador de la oposición que prefirió no identificarse porque aún no sabe si acompaña al Guapo o a Pompita. “Nuestra decepción fue enorme ni bien los vimos llegar”, sostuvo, y luego explicó: “Uno pensaba que luego de lo de [el ex vicepresidente Raúl] Sendic la ética iba a ser más tenida en cuenta, pero no. Estos desfachatados, en lugar de ser imparciales o de pensar en el pueblo, cedieron ante el lobby de la celulosa y dieron una visión flechada”. Como muestra de sus palabras, el legislador mostró una foto, sacada con su celular, en la que se ve a los cinco ministros portando carpetas con papeles. “Ahí tenés: cedieron ante la celulosa”, afirmó.